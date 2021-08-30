Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?
12:11 30.08.2021 (обновлено: 12:47 30.08.2021)
998
© AP Photo / Burhan OzbiliciПандемия коронавируса - Турция
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Правительство Грузии поставило перед собой задачу до конца сентября вакцинировать два миллиона граждан
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии может стабилизироваться с октября, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.
Как отметил премьер, эпидситуация в стране в последние дни начала стабилизироваться, более мобилизованной и отлаженной стала и работа системы здравоохранения.
"Мы внимательно следим за эпидситуаций. За последние дни она сравнительно стабилизовалась и успокоилась, но, безусловно, мы не должны расслабиться и должны работать максимально мобилизовано. Вся система здравоохранения очень хорошо, отлаженно работает. Еще раз хочу поблагодарить всех врачей, которые героически служат нашему населению. Мы и раньше сказали, и хочу повторить – ни один гражданин не должен остаться без внимания. Мы должны оказать всем максимальную заботу", - заявил премьер.
При этом глава правительства еще раз призвал население к вакцинации и подчеркнул, что главным выходом из сложившейся ситуация является именно вакцинация.
"В ближайшие несколько дней будут привиты примерно миллион человек. Наша задача - вакцинировать два миллиона наших граждан до конца сентября… Наши ученые и медики говорят, что, по их прогнозам, ситуация сравнительно стабилизируется. Нам осталось перенести еще несколько недель сложного периода, и с октября, по всем прогнозам, будет спокойный период, ситуация успокоится", - отметил Гарибашвили.
По словам премьера, процесс вакцинации в стране проходит довольно хорошо, однако необходимо расширить ареал вакцинации, в том числе в регионах страны.
"Хорошая тенденция, что население выразило готовность к вакцинации. Постепенно снимается то скептическое отношение, которое было раньше. Но мы должны продолжать коммуникацию. Мы должны объяснить населению и говорить об этом ежедневно. Ношение масок и вакцинация – выход из этой ситуации", - отметил премьер.
По последним данным, в Грузии сделано 1 164 402 прививки от коронавируса. Двумя дозами вакцинированы 383 454 человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.