https://sputnik-georgia.ru/20210830/kogda-vlasti-gruzii-ozhidayut-stabilizatsiyu-epidsituatsii-259071080.html

Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?

Когда власти Грузии ожидают стабилизацию эпидситуации?

Правительство Грузии поставило перед собой задачу до конца сентября вакцинировать два миллиона граждан 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T12:11+0400

2021-08-30T12:11+0400

2021-08-30T12:47+0400

четвертая волна

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Грузии может стабилизироваться с октября, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в понедельник.Как отметил премьер, эпидситуация в стране в последние дни начала стабилизироваться, более мобилизованной и отлаженной стала и работа системы здравоохранения."Мы внимательно следим за эпидситуаций. За последние дни она сравнительно стабилизовалась и успокоилась, но, безусловно, мы не должны расслабиться и должны работать максимально мобилизовано. Вся система здравоохранения очень хорошо, отлаженно работает. Еще раз хочу поблагодарить всех врачей, которые героически служат нашему населению. Мы и раньше сказали, и хочу повторить – ни один гражданин не должен остаться без внимания. Мы должны оказать всем максимальную заботу", - заявил премьер.При этом глава правительства еще раз призвал население к вакцинации и подчеркнул, что главным выходом из сложившейся ситуация является именно вакцинация.По словам премьера, процесс вакцинации в стране проходит довольно хорошо, однако необходимо расширить ареал вакцинации, в том числе в регионах страны."Хорошая тенденция, что население выразило готовность к вакцинации. Постепенно снимается то скептическое отношение, которое было раньше. Но мы должны продолжать коммуникацию. Мы должны объяснить населению и говорить об этом ежедневно. Ношение масок и вакцинация – выход из этой ситуации", - отметил премьер.По последним данным, в Грузии сделано 1 164 402 прививки от коронавируса. Двумя дозами вакцинированы 383 454 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210828/covidstatistika-gruzii-pik-chetvertoy-volny-koronavirusa-prodolzhaetsya-258836791.html

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грузия, коронавирус covid-19