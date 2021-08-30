https://sputnik-georgia.ru/20210830/goryachaya-shtuchka-58-letnyaya-demi-mur-provodila-leto-i-voskhitila-fanatov-259129191.html

Горячая штучка: 58-летняя Деми Мур проводила лето и восхитила фанатов

Горячая штучка: 58-летняя Деми Мур проводила лето и восхитила фанатов

Поклонники не могут отвести взгляд от фигуры экс-жены Брюса Уиллиса и восхищаются ее вечной молодостью и красотой 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T12:57+0400

2021-08-30T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Американская актриса Деми Мур оригинально проводила лето: 58-летняя звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в слитном купальнике. Деми Мур не перестает удивлять фанатов. Звезда Голливуда практически не меняется с годами, даже несмотря на то, что родила троих детей. Актриса поражает умы публики своей формой, которая остается неизменной много лет. Новое доказательство - очередной пост в ее Instagram. На этот раз Мур предстала перед подписчиками в ярко-алом купальнике с разрезом в зоне декольте: монокини подчеркнул шикарный бюст и тонкую талию звезды. Деми умело позировала фотографу, демонстрируя себя во всей красе. "Красное горячее лето", - подписала фотографию экс-супруга Брюса Уиллиса, попрощавшись с летним сезоном. Подписчики "взвыли" от восторга. "Горячая штучка"; "Как можно быть такой в 58 лет?"; "Деми, поделись рецептом своей молодости"; "Потрясающая женщина"; "Это магия, даже не верится"; "Красавица"; "Не могу перестать смотреть на ваши фото - вы пример для подражания", - отметили фанаты в комментариях. Читайте также:

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деми мур, зарубежные звезды