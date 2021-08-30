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https://sputnik-georgia.ru/20210830/goryachaya-shtuchka-58-letnyaya-demi-mur-provodila-leto-i-voskhitila-fanatov-259129191.html
Горячая штучка: 58-летняя Деми Мур проводила лето и восхитила фанатов
Горячая штучка: 58-летняя Деми Мур проводила лето и восхитила фанатов
Поклонники не могут отвести взгляд от фигуры экс-жены Брюса Уиллиса и восхищаются ее вечной молодостью и красотой 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T12:57+0400
2021-08-30T12:59+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
деми мур
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Американская актриса Деми Мур оригинально проводила лето: 58-летняя звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в слитном купальнике. Деми Мур не перестает удивлять фанатов. Звезда Голливуда практически не меняется с годами, даже несмотря на то, что родила троих детей. Актриса поражает умы публики своей формой, которая остается неизменной много лет. Новое доказательство - очередной пост в ее Instagram. На этот раз Мур предстала перед подписчиками в ярко-алом купальнике с разрезом в зоне декольте: монокини подчеркнул шикарный бюст и тонкую талию звезды. Деми умело позировала фотографу, демонстрируя себя во всей красе. "Красное горячее лето", - подписала фотографию экс-супруга Брюса Уиллиса, попрощавшись с летним сезоном. Подписчики "взвыли" от восторга. "Горячая штучка"; "Как можно быть такой в 58 лет?"; "Деми, поделись рецептом своей молодости"; "Потрясающая женщина"; "Это магия, даже не верится"; "Красавица"; "Не могу перестать смотреть на ваши фото - вы пример для подражания", - отметили фанаты в комментариях. Читайте также:
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Горячая штучка: 58-летняя Деми Мур проводила лето и восхитила фанатов

12:57 30.08.2021 (обновлено: 12:59 30.08.2021)
297
© AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULATДеми Мур
Деми Мур - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Поклонники не могут отвести взгляд от фигуры экс-жены Брюса Уиллиса и восхищаются ее вечной молодостью и красотой
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Американская актриса Деми Мур оригинально проводила лето: 58-летняя звезда продемонстрировала подтянутую фигуру в слитном купальнике.
Деми Мур не перестает удивлять фанатов. Звезда Голливуда практически не меняется с годами, даже несмотря на то, что родила троих детей. Актриса поражает умы публики своей формой, которая остается неизменной много лет. Новое доказательство - очередной пост в ее Instagram.
На этот раз Мур предстала перед подписчиками в ярко-алом купальнике с разрезом в зоне декольте: монокини подчеркнул шикарный бюст и тонкую талию звезды. Деми умело позировала фотографу, демонстрируя себя во всей красе.
"Красное горячее лето", - подписала фотографию экс-супруга Брюса Уиллиса, попрощавшись с летним сезоном.
Подписчики "взвыли" от восторга. "Горячая штучка"; "Как можно быть такой в 58 лет?"; "Деми, поделись рецептом своей молодости"; "Потрясающая женщина"; "Это магия, даже не верится"; "Красавица"; "Не могу перестать смотреть на ваши фото - вы пример для подражания", - отметили фанаты в комментариях.
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