https://sputnik-georgia.ru/20210830/gosprogramma-lgotnykh-ipotechnykh-kreditov-startuet-v-gruzii-s-sentyabrya-259158417.html
Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября
Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября
В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам в улучшении жилищных... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T21:26+0400
2021-08-30T21:26+0400
2021-08-30T21:44+0400
экономика
общество
грузия
социальная сфера в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными вступает в силу с 1 сентября, заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Условия субсидированияПрограмма предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Воспользоваться программой могут:По данным Минэкономики, программа будет предоставлять ипотечные кредиты только в национальной валюте, они будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/ квартиры:Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Последнее ограничение не распространяется на многодетные семьи - они смогут повторно использовать программу в случае наличия четырех и более детей и, как следствие, смогут несколько раз получить новый кредит до 200 тысяч лари.Новую инициативу правительства будет реализовывать агентство "Производи в Грузии" при Минэкономики.В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам улучшить жилищные условия. Чтобы упростить гражданам процесс купли квартир, правительство субсидировало процентную ставку по ипотечным кредитам, на что выделили 70 миллионов лари. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.Кроме того, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.В настоящее время средняя процентная станка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210802/Kto-mozhet-vospolzovatsya-gosprogrammoy-subsidirovaniya-ipoteki-v-Gruzii-252487780.html
https://sputnik-georgia.ru/20210714/Obligatsii-s-ipotechnym-pokrytiem-smogut-razmeschat-banki-v-Gruzii-252312480.html
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экономика, общество, грузия, социальная сфера в грузии
Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября
21:26 30.08.2021 (обновлено: 21:44 30.08.2021)
В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам в улучшении жилищных условий
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными вступает в силу с 1 сентября, заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
С 1 сентября семьи, которые хотят участвовать в этой программе, чтобы улучшить свои жилищные условия и приобрести жилье, уже могут посетить банки и воспользоваться программой субсидирования процентов, которая позволит им улучшить свои жилищные условия, что, конечно, очень хорошее решение. Это позволит нам повысить благосостояние нашего населения и улучшить условия жизни
Натия Турнава
министр экономики и устойчивого развития Грузии
Условия субсидирования
Программа предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.
Воспользоваться программой могут:
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки у них трое или более несовершеннолетних детей;
Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.
По данным Минэкономики, программа будет предоставлять ипотечные кредиты только в национальной валюте, они будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/ квартиры:
Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года.
Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари
Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.
Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.
Последнее ограничение не распространяется на многодетные семьи - они смогут повторно использовать программу в случае наличия четырех и более детей и, как следствие, смогут несколько раз получить новый кредит до 200 тысяч лари.
Новую инициативу правительства будет реализовывать агентство "Производи в Грузии" при Минэкономики.
В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам улучшить жилищные условия. Чтобы упростить гражданам процесс купли квартир, правительство субсидировало процентную ставку по ипотечным кредитам, на что выделили 70 миллионов лари. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.
Кроме того, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.
В настоящее время средняя процентная станка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.
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