https://sputnik-georgia.ru/20210830/gosprogramma-lgotnykh-ipotechnykh-kreditov-startuet-v-gruzii-s-sentyabrya-259158417.html

Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября

Госпрограмма льготных ипотечных кредитов стартует в Грузии с сентября

В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам в улучшении жилищных... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T21:26+0400

2021-08-30T21:26+0400

2021-08-30T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Государственная программа льготных ипотечных кредитов для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными вступает в силу с 1 сентября, заявила на брифинге министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Условия субсидированияПрограмма предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.Воспользоваться программой могут:По данным Минэкономики, программа будет предоставлять ипотечные кредиты только в национальной валюте, они будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/ квартиры:Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Последнее ограничение не распространяется на многодетные семьи - они смогут повторно использовать программу в случае наличия четырех и более детей и, как следствие, смогут несколько раз получить новый кредит до 200 тысяч лари.Новую инициативу правительства будет реализовывать агентство "Производи в Грузии" при Минэкономики.В прошлом году власти уже использовали подобную программу для решения проблемы сокращения продаж недвижимости, а также помощи гражданам улучшить жилищные условия. Чтобы упростить гражданам процесс купли квартир, правительство субсидировало процентную ставку по ипотечным кредитам, на что выделили 70 миллионов лари. Субсидия в размере 4% в течение пяти лет будет распространяться на все кредитные соглашения на сумму до 200 тысяч лари.Кроме того, было предоставлено 14 миллионов лари на государственные гарантии по портфелю ипотечных кредитов.В настоящее время средняя процентная станка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, грузия, социальная сфера в грузии