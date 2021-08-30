https://sputnik-georgia.ru/20210830/kak-atomnyy-vzryv---ekspert-o-chp-na-voennom-sklade-v-kazakhstane-259148298.html

Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане

Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане

Российский военный эксперт Виктор Литовкин озвучил вероятную причину ЧП на военном складе в Казахстане. Подробнее - смотрите в видео Sputnik 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T16:44+0400

2021-08-30T16:44+0400

2021-08-30T17:10+0400

происшествия

видео

казахстан

мультимедиа

взрыв

экспертное мнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259146414_54:0:1770:965_1920x0_80_0_0_395989828df3f994242ab84c292c0223.jpg

Пожар, а затем серия взрывов произошли на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана. Девять человек погибли, 90 пострадали. Эксперт считает, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.ЧП произошло на территории воинской части около города Тараз у границы с Кыргызстаном. Сначала там начался пожар, а уже потом прогремел взрыв. Причины произошедшего пока устанавливаются, ведется следствие.

казахстан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, видео, казахстан, мультимедиа, взрыв, экспертное мнение, видео