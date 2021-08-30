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Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
Российский военный эксперт Виктор Литовкин озвучил вероятную причину ЧП на военном складе в Казахстане. Подробнее - смотрите в видео Sputnik 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T16:44+0400
2021-08-30T16:44+0400
2021-08-30T17:10+0400
происшествия
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взрыв
экспертное мнение
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Пожар, а затем серия взрывов произошли на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана. Девять человек погибли, 90 пострадали. Эксперт считает, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.ЧП произошло на территории воинской части около города Тараз у границы с Кыргызстаном. Сначала там начался пожар, а уже потом прогремел взрыв. Причины произошедшего пока устанавливаются, ведется следствие.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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происшествия, видео, казахстан, мультимедиа, взрыв, экспертное мнение, видео
Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
16:44 30.08.2021 (обновлено: 17:10 30.08.2021)
Российский военный эксперт Виктор Литовкин озвучил вероятную причину ЧП на военном складе в Казахстане. Подробнее - смотрите в видео Sputnik
Пожар, а затем серия взрывов произошли на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана. Девять человек погибли, 90 пострадали. Эксперт считает, что трагедия произошла из-за человеческого фактора.
ЧП произошло
на территории воинской части около города Тараз у границы с Кыргызстаном. Сначала там начался пожар, а уже потом прогремел взрыв. Причины произошедшего пока устанавливаются, ведется следствие.