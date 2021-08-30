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Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей и горнодобывающей промышленности, а также на продовольствие 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T09:01+0400

2021-08-30T09:01+0400

2021-08-30T10:39+0400

экономика

грузия

национальная служба статистики грузии "сакстат"

цены

статистика

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в июле 2021 года повысился на 15,1% по сравнению с июлем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 16,7%, в том числе на продовольствие – на 17,4%, а в горнодобывающей – на 0,2%.Рост цен в Грузии превысил 11%: новая статистика по инфляции >>В июле, по сравнению с июнем текущего года, цены на промышленную продукцию снизились на 0,3%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в июле на 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 21%, перерабатывающей промышленности – на 21,1%, в том числе на продукты питания – на 21%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в июле вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 12,6%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 11,2%, в том числе на химическую продукцию – на 10,1%, а на изделия из металла – на 28,9%.Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 21,9%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 21,9%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в июле 2021 года составил 11,9%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 14,1%. В июле, по сравнению с июнем, уровень инфляции составил 1,3%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, статистика