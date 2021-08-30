https://sputnik-georgia.ru/20210830/kurs-lari-na-ponedelnik--31248-gel1-258712562.html

Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1

Курс лари на понедельник – 3,1248 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T09:20+0400

2021-08-30T09:20+0400

2021-08-30T09:20+0400

экономика

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 30 августа в размере 3,1248 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,004 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210813/Valyutnye-rezervy-Natsbanka-Gruzii-snizhayutsya-vtoroy-mesyats-252569757.html

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экономика, грузия, валютный курс, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии