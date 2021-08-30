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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/lider-gruzinskikh-leyboristov-grozitsya-vyvesti-narod-na-ulitsu-259139770.html
Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
Шалва Нателашвили требует снять запрет на работу общественного транспорта 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T14:49+0400
2021-08-30T14:49+0400
четвертая волна
грузия
шалва нателашвили
политика
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили требует восстановления работы общественного транспорта, в противном случае грозится вывести народ на проспект Руставели.В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации общественный транспорт прекратил работу с 14 августа по 4 сентября в крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди."Завтра собирается координационный совет. Категорически требую и ставлю им ультиматум - отмените запрет на движение транспорта везде… Не запирайте людей в квартирах и не сажайте их в маленькие автомобили, в которых наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса. Пока никто не слышал о заражении ковидом в автобусе или в вагоне… Если этот ультиматум не будет выполнен и общественный транспорт не заработает, мы позовем людей на Руставели", - заявил Нателашвили на брифинге.За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от COVID-19 за сутки скончались 79 человек. Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Сложная эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство пойти на новые ограничения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/epidemiolog-v-gruzii-sokhranitsya-vysokaya-smertnost-iz-za-koronavirusa-258908338.html
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грузия, шалва нателашвили, политика, ограничения из-за коронавируса

Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу

14:49 30.08.2021
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© photo: Shalva Natelashvili / FBშალვა ნათელაშვილი
შალვა ნათელაშვილი - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Shalva Natelashvili / FB
Шалва Нателашвили требует снять запрет на работу общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили требует восстановления работы общественного транспорта, в противном случае грозится вывести народ на проспект Руставели.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации общественный транспорт прекратил работу с 14 августа по 4 сентября в крупных городах Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.
Эпидемия коронавируса - вакцинация в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
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Вчера, 22:36
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"Завтра собирается координационный совет. Категорически требую и ставлю им ультиматум - отмените запрет на движение транспорта везде… Не запирайте людей в квартирах и не сажайте их в маленькие автомобили, в которых наиболее благоприятные условия для распространения коронавируса. Пока никто не слышал о заражении ковидом в автобусе или в вагоне… Если этот ультиматум не будет выполнен и общественный транспорт не заработает, мы позовем людей на Руставели", - заявил Нателашвили на брифинге.
За последнюю неделю число умирающих в Грузии от коронавируса ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от COVID-19 за сутки скончались 79 человек.
Число инфицированных постепенно снижается, но все еще выражается в четырехзначных цифрах. Сложная эпидемиологическая ситуация в стране вынудила правительство пойти на новые ограничения.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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