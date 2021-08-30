Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
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© AP Photo / Alessandra TarantinoЭпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации
© AP Photo / Alessandra Tarantino
"Индийский штамм" может серьезно отразится не только на будущей маме, но и создать проблемы плоду
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Дельта-штамм, или так называемый "индийский штамм" коронавируса, особенно сложно протекает у беременных женщин и детей, утверждают грузинские медики.
В среднем 10% подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в день приходится на детей, и пяти из ста из них необходима госпитализация.
27 августа, 14:42
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Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же переводить детей до одного года в медицинское учреждение.
По словам директора новой детской поликлиники им. Цицишвили Майи Чхаидзе, количество обращений в последнее время значительное увеличилось и их интенсивность не снижается.
"В нашей клинике проходят лечение 90 ковид-инфицированных детей, 25 из них - в отделении интенсивной терапии. Трое пациентов в тяжелом состоянии и требуют особого внимания, один из них - шестилетний ребенок, поступивший в стационар четыре дня назад из-за судорог и коронавирусной инфекции. Его состояние критическое", - сказала Чхаидзе.
Беременных с коронавирусом также рекомендуют помещать в клиники. Врачи утверждают, что если течение болезни осложнится, это может вызвать серьезные проблемы для плода.
"Все пациентки, которые в настоящее время болеют новым штаммом коронавируса и беременны, в той или иной степени нуждаются в наблюдении", - заявил Алекси Вачадзе, директор Тбилисской реферальной больницы им. Бокерия.
С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Медики настоятельно призывают беременных вакцинироваться, по их словам, это безопасно как для плода, так и для будущих мам.
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