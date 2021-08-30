https://sputnik-georgia.ru/20210830/mediki-preduprezhdayut-delta-shtamm-osobenno-opasen-dlya-beremennykh-259146849.html

Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных

Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных

"Индийский штамм" может серьезно отразится не только на будущей маме, но и создать проблемы плоду 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T17:01+0400

2021-08-30T17:01+0400

2021-08-30T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Дельта-штамм, или так называемый "индийский штамм" коронавируса, особенно сложно протекает у беременных женщин и детей, утверждают грузинские медики.В среднем 10% подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в день приходится на детей, и пяти из ста из них необходима госпитализация.Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же переводить детей до одного года в медицинское учреждение.По словам директора новой детской поликлиники им. Цицишвили Майи Чхаидзе, количество обращений в последнее время значительное увеличилось и их интенсивность не снижается.Беременных с коронавирусом также рекомендуют помещать в клиники. Врачи утверждают, что если течение болезни осложнится, это может вызвать серьезные проблемы для плода."Все пациентки, которые в настоящее время болеют новым штаммом коронавируса и беременны, в той или иной степени нуждаются в наблюдении", - заявил Алекси Вачадзе, директор Тбилисской реферальной больницы им. Бокерия.С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Медики настоятельно призывают беременных вакцинироваться, по их словам, это безопасно как для плода, так и для будущих мам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/ot-koronavirusa-v-gruzii-skonchalis-13-beremennykh-zhenschin-258704034.html

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новости, грузия, дети, коронавирус covid-19