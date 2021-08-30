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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/mediki-preduprezhdayut-delta-shtamm-osobenno-opasen-dlya-beremennykh-259146849.html
Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
"Индийский штамм" может серьезно отразится не только на будущей маме, но и создать проблемы плоду 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T17:01+0400
2021-08-30T17:01+0400
четвертая волна
новости
грузия
дети
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Дельта-штамм, или так называемый "индийский штамм" коронавируса, особенно сложно протекает у беременных женщин и детей, утверждают грузинские медики.В среднем 10% подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в день приходится на детей, и пяти из ста из них необходима госпитализация.Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же переводить детей до одного года в медицинское учреждение.По словам директора новой детской поликлиники им. Цицишвили Майи Чхаидзе, количество обращений в последнее время значительное увеличилось и их интенсивность не снижается.Беременных с коронавирусом также рекомендуют помещать в клиники. Врачи утверждают, что если течение болезни осложнится, это может вызвать серьезные проблемы для плода."Все пациентки, которые в настоящее время болеют новым штаммом коронавируса и беременны, в той или иной степени нуждаются в наблюдении", - заявил Алекси Вачадзе, директор Тбилисской реферальной больницы им. Бокерия.С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Медики настоятельно призывают беременных вакцинироваться, по их словам, это безопасно как для плода, так и для будущих мам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210827/ot-koronavirusa-v-gruzii-skonchalis-13-beremennykh-zhenschin-258704034.html
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новости, грузия, дети, коронавирус covid-19

Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных

17:01 30.08.2021
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© AP Photo / Alessandra TarantinoЭпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации
Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
"Индийский штамм" может серьезно отразится не только на будущей маме, но и создать проблемы плоду
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Дельта-штамм, или так называемый "индийский штамм" коронавируса, особенно сложно протекает у беременных женщин и детей, утверждают грузинские медики.
В среднем 10% подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в день приходится на детей, и пяти из ста из них необходима госпитализация.
Беременная женщина - Sputnik Грузия, 1920, 27.08.2021
Четвертая волна
От коронавируса в Грузии скончались 13 беременных женщин
27 августа, 14:42
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Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением и сразу же переводить детей до одного года в медицинское учреждение.
По словам директора новой детской поликлиники им. Цицишвили Майи Чхаидзе, количество обращений в последнее время значительное увеличилось и их интенсивность не снижается.

"В нашей клинике проходят лечение 90 ковид-инфицированных детей, 25 из них - в отделении интенсивной терапии. Трое пациентов в тяжелом состоянии и требуют особого внимания, один из них - шестилетний ребенок, поступивший в стационар четыре дня назад из-за судорог и коронавирусной инфекции. Его состояние критическое", - сказала Чхаидзе.

Беременных с коронавирусом также рекомендуют помещать в клиники. Врачи утверждают, что если течение болезни осложнится, это может вызвать серьезные проблемы для плода.
"Все пациентки, которые в настоящее время болеют новым штаммом коронавируса и беременны, в той или иной степени нуждаются в наблюдении", - заявил Алекси Вачадзе, директор Тбилисской реферальной больницы им. Бокерия.
С начала пандемии в Грузии скончались 13 беременных женщин из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Медики настоятельно призывают беременных вакцинироваться, по их словам, это безопасно как для плода, так и для будущих мам.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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