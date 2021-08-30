https://sputnik-georgia.ru/20210830/platforma-tretya-sila-prezentovala-svoikh-chlenov-pered-mestnymi-vyborami-v-gruzii-259160676.html
Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии
Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии
"Третья сила" - новое объединение, идущее под номером 1 на выборы, в которое входят несколько партий, среди которых "Стратегия Агмашенебели" и "Республиканская... 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T23:07+0400
2021-08-30T23:07+0400
2021-08-30T23:29+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
георгий вашадзе
григол вашадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390315_0:0:3341:1879_1920x0_80_0_0_aa7abfe8beacd2f447faacc0a2408507.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Презентация новой политической платформы под названием "Третья сила", которая объединила в себе некоторых оппозиционных лидеров, состоялась в Тбилиси.Членов объединения общественности представил лидер партии "Стратегия Агмашенебели", оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе.Участниками "Третьей силы стали":"Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. По предварительной информации, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.Уже 1 сентября объединение назовет своих кандидатов в мэры.Выборы в Грузии пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210827/byvshiy-predsedatel-natsdvizheniya-grigol-vashadze-prisoedinilsya-k-partii-odnofamiltsa-258719312.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390315_497:0:3016:1889_1920x0_80_0_0_cd7fdbb315b450fd1fda88c03963391b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, местные выборы, георгий вашадзе, григол вашадзе
Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии
23:07 30.08.2021 (обновлено: 23:29 30.08.2021)
"Третья сила" - новое объединение, идущее под номером 1 на выборы, в которое входят несколько партий, среди которых "Стратегия Агмашенебели" и "Республиканская партия"
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Презентация новой политической платформы под названием "Третья сила", которая объединила в себе некоторых оппозиционных лидеров, состоялась в Тбилиси.
Членов объединения общественности представил лидер партии "Стратегия Агмашенебели", оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе.
Участниками "Третьей силы стали":
Григол Вашадзе (бывший председатель партии "Единое национальное движение")
Хатуна Самнидзе (лидер "Республиканской партии")
Тамар Кекенадзе (председатель партии "Свободные демократы")
Резо Кемулария (депутат Верховного совета Грузинской республики)
Вахтанг Иашвили (представитель Центра по защите прав человека)
Отар Багатурия (доктор социально-политических наук, профессор государственного управления)
Паата Чиковани (достор исторических наук)
Члены партии "Стратегия Агмашенебели": Серго Чихладзе, Теона Акубардия, Паата Манджгаладзе, Давид Секвава, Теона Чалидзе, Нана Тохвадзе.
"Это лишь часть команды, которую мы только смогли сегодня представить из-за ограничений. Действительно, сейчас время закончить двухполярность, сделать новый выбор, отметьте первый номер, выберите "новую силу" и давайте принесем победу всей Грузии", - сказал Георгий Вашадзе с трибуны.
"Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. По предварительной информации, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".
И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.
Уже 1 сентября объединение назовет своих кандидатов в мэры.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале