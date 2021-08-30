https://sputnik-georgia.ru/20210830/platforma-tretya-sila-prezentovala-svoikh-chlenov-pered-mestnymi-vyborami-v-gruzii-259160676.html

Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии

Платформа "Третья сила" презентовала своих членов перед местными выборами в Грузии

"Третья сила" - новое объединение, идущее под номером 1 на выборы, в которое входят несколько партий, среди которых "Стратегия Агмашенебели" и "Республиканская... 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T23:07+0400

2021-08-30T23:07+0400

2021-08-30T23:29+0400

местные выборы в грузии 2021

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георгий вашадзе

григол вашадзе

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Презентация новой политической платформы под названием "Третья сила", которая объединила в себе некоторых оппозиционных лидеров, состоялась в Тбилиси.Членов объединения общественности представил лидер партии "Стратегия Агмашенебели", оппозиционный депутат парламента Грузии Георгий Вашадзе.Участниками "Третьей силы стали":"Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. По предварительной информации, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.Уже 1 сентября объединение назовет своих кандидатов в мэры.Выборы в Грузии пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210827/byvshiy-predsedatel-natsdvizheniya-grigol-vashadze-prisoedinilsya-k-partii-odnofamiltsa-258719312.html

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политика, новости, грузия, местные выборы, георгий вашадзе, григол вашадзе