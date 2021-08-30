https://sputnik-georgia.ru/20210830/sbornaya-gruzii-po-futbolu-nachala-podgotovku-k-otborochnym-matcham-chm-2022-259159378.html

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022

Подопечные Вилли Саньоля первую тренировку провели в неполном составе - большая часть грузинских легионеров присоединятся к партнерам по сборной 31 августа 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T22:27+0400

2021-08-30T22:27+0400

2021-08-30T22:27+0400

спорт

грузия

батуми

футбол

сборная грузии по футболу

косово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/06/249631725_185:153:915:563_1920x0_80_0_0_358233f5cfe74262d6f6ce2cedbbe97d.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу начала в Поти подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 против Косова (2 сентября) и Испании (5 сентября), а также к товарищеской игре с Болгарией (8 сентября), говорится в сообщении ФФГ.Подопечные Вилли Саньоля первую тренировку провели в неполном составе. Большая часть грузинских легионеров (Гурам Кашия, Давид Хочолава, Гурам Гиорбелидзе, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили и Георгий Микаутадзе) присоединятся к партнерам по сборной 31 августа.1 сентября сборная Грузии отправится в Батуми, где и проведет домашнюю встречу против Косова.Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В". После трех проведенных матчей подопечные Саньоля занимают четвертое место с одним набранным очком. Лидером группы является Испания, набравшая семь баллов.

https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-ChM-2022-252655694.html

батуми

косово

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, грузия, батуми, футбол, сборная грузии по футболу, косово