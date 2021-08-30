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Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022
Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022
Подопечные Вилли Саньоля первую тренировку провели в неполном составе - большая часть грузинских легионеров присоединятся к партнерам по сборной 31 августа 30.08.2021, Sputnik Грузия
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2021-08-30T22:27+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу начала в Поти подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 против Косова (2 сентября) и Испании (5 сентября), а также к товарищеской игре с Болгарией (8 сентября), говорится в сообщении ФФГ.Подопечные Вилли Саньоля первую тренировку провели в неполном составе. Большая часть грузинских легионеров (Гурам Кашия, Давид Хочолава, Гурам Гиорбелидзе, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили и Георгий Микаутадзе) присоединятся к партнерам по сборной 31 августа.1 сентября сборная Грузии отправится в Батуми, где и проведет домашнюю встречу против Косова.Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В". После трех проведенных матчей подопечные Саньоля занимают четвертое место с одним набранным очком. Лидером группы является Испания, набравшая семь баллов.
https://sputnik-georgia.ru/20210823/Nazvan-sostav-sbornoy-Gruzii-po-futbolu-na-otborochnye-matchi-ChM-2022-252655694.html
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спорт, грузия, батуми, футбол, сборная грузии по футболу, косово

Сборная Грузии по футболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022

22:27 30.08.2021
1676
© Georgian Football Federation Тренировка сборной Грузии по футболу
Тренировка сборной Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Georgian Football Federation
Подопечные Вилли Саньоля первую тренировку провели в неполном составе - большая часть грузинских легионеров присоединятся к партнерам по сборной 31 августа
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Национальная команда Грузии по футболу начала в Поти подготовку к отборочным матчам ЧМ-2022 против Косова (2 сентября) и Испании (5 сентября), а также к товарищеской игре с Болгарией (8 сентября), говорится в сообщении ФФГ.
Подопечные Вилли Саньоля первую тренировку провели в неполном составе. Большая часть грузинских легионеров (Гурам Кашия, Давид Хочолава, Гурам Гиорбелидзе, Георгий Абурджания, Джаба Канкава, Георгий Чакветадзе, Отар Китеишвили и Георгий Микаутадзе) присоединятся к партнерам по сборной 31 августа.
Тренировка сборной Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 23.08.2021
Назван состав сборной Грузии по футболу на отборочные матчи ЧМ-2022
23 августа, 22:26
1473
1 сентября сборная Грузии отправится в Батуми, где и проведет домашнюю встречу против Косова.
Сборная Грузии выступает в отборочной группе "В". После трех проведенных матчей подопечные Саньоля занимают четвертое место с одним набранным очком. Лидером группы является Испания, набравшая семь баллов.
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