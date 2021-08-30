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Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/shestiletniy-rebenok-skonchalsya-v-gruzii-ot-koronavirusa-259152341.html
Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса
Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса
У ребенка было несколько серьезных заболеваний, и на фоне коронавирусной инфекции развился септический шок 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T18:22+0400
2021-08-30T19:24+0400
грузия
коронавирус covid-19
четвертая волна
новости
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Шестилетний ребенок скончался в столице Грузии от коронавируса - его лечили от COVID-19 в Тбилисской детской клинике имени Цицишвили.По словам медицинского директора клиники Майи Чхаидзе, ребенка привезли в клинику 27 августа в крайне тяжелом состоянии. Медик заявила: у ребенка был ряд серьезных хронических заболеваний. Кроме того, в условиях домашнего лечения коронавируса у него развились судорожные приступы.В детской клинике имени Цицишвили продолжают проходить лечение около 80 подростков с коронавирусом: 29 из них остаются в реанимационном отделе, из них трое в тяжелом состояние и подключены к аппарату искусственного дыхания. Согласно статистическим данным, 10% заболевших от дневного показателя заболеваемости коронавирусом в Грузии приходится на детей. Также в особой группе риска, по словам медиков, находятся беременные женщины. Врачи настоятельно рекомендуют им пройти курс вакцинации. За время пандемии коронавируса в стране скончались 13 беременных женщин.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/eto-bezopasno-i-effektivno---gruzinskie-mediki-prizyvayut-beremennykh-k-vaktsinatsii-258912624.html
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грузия, коронавирус covid-19, новости

Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса

18:22 30.08.2021 (обновлено: 19:24 30.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey KudenkoКапельница в палате
Капельница в палате - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
У ребенка было несколько серьезных заболеваний, и на фоне коронавирусной инфекции развился септический шок
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Шестилетний ребенок скончался в столице Грузии от коронавируса - его лечили от COVID-19 в Тбилисской детской клинике имени Цицишвили.
По словам медицинского директора клиники Майи Чхаидзе, ребенка привезли в клинику 27 августа в крайне тяжелом состоянии.
Медик заявила: у ребенка был ряд серьезных хронических заболеваний. Кроме того, в условиях домашнего лечения коронавируса у него развились судорожные приступы.

"Сразу после поступления его пришлось перевести на аппарат искусственного дыхания. У ребенка было несколько заболеваний: церебральный паралич, эпилепсия, отсталость психомоторной сферы. На фоне коронавирусной инфекции развился септический шок, и пациент скончался", – сказала директор клиники.

В детской клинике имени Цицишвили продолжают проходить лечение около 80 подростков с коронавирусом: 29 из них остаются в реанимационном отделе, из них трое в тяжелом состояние и подключены к аппарату искусственного дыхания.
Согласно статистическим данным, 10% заболевших от дневного показателя заболеваемости коронавирусом в Грузии приходится на детей.
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Также в особой группе риска, по словам медиков, находятся беременные женщины. Врачи настоятельно рекомендуют им пройти курс вакцинации. За время пандемии коронавируса в стране скончались 13 беременных женщин.
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