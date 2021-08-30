https://sputnik-georgia.ru/20210830/ssha-nazvali-glavnogo-vraga-259160913.html

США назвали главного врага

США назвали главного врага

Коалиция будет использовать в борьбе с ИГ* военные, разведывательные, дипломатические, экономические и правоохранительные средства 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T23:34+0400

2021-08-30T23:34+0400

2021-08-30T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Возглавляемая США международная коалиция продолжит предпринимать необходимые действия против террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в заявлении коалиции на фоне недавних взрывов в афганской столице Кабуле."ИГ остается решительным врагом, и мы продолжим предпринимать необходимые действия, чтобы обеспечить его поражение. Для достижения этой цели мы сосредоточены на применении опыта коалиции и усилиях ее рабочих групп для борьбы с филиалами ИГ по всему миру, включая "Исламское государство - Вилаят Хорасан"* (запрещена в РФ), а также чтобы выявлять их и привлекать их членов к ответственности", - сообщается в заявлении коалиции, опубликованном на сайте госдепартамента США.Согласно заявлению, коалиция будет использовать в борьбе с ИГ военные, разведывательные, дипломатические, экономические и правоохранительные средства.Взрыв у одного из пропускных пунктов аэропорта Кабула в прошлый четверг унес жизни 13 американских военных, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана, и почти 200 местных жителей, толпившихся в надежде попасть на самолет и покинуть страну.В начале августа движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://sputnik-georgia.ru/20210828/pentagon-zayavil-o-likvidatsii-dvukh-glavarey-ig-v-rezultate-aviaudara-258880982.html

https://sputnik-georgia.ru/20210830/aeroport-v-kabule-obstrelyali-pyatyu-raketami-258913443.html

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