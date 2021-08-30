https://sputnik-georgia.ru/20210830/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-30-avgusta--5-sentyabrya-258911907.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 30 августа – 5 сентября

Неделя будет теплой - максимальная температура 35-36 градусов тепла, однако на выходных заметно похолодает 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T10:08+0400

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грузия

погода в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Синоптики прогнозируют солнечную погоду в Тбилиси в ближайшие дни, а к концу недели столбик термометра в столице Грузии опустится на нескольких градусов и будет сравнительно прохладно.В понедельник, 30 августа в Тбилиси будет ясная погода без осадков. Солнце взойдет в 06:24 по местному времени. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 26 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 35 градусов тепла. Ожидается слабый ветер – 7-12 метров в секунду. Закат в Тбилиси будет в 18:38.Во вторник, 31 августа в столице Грузии также будет солнечно. Восход солнца будет в 06:25. Минимальная температура воздуха составит плюс 22 градуса. А максимальная - 35 градусов выше нуля. Ветер в столице будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду. Закат будет в 19:36.В среду, 1 сентября в Тбилиси будет частично облачно. Солнце взойдет в 06:26. Минимальная температура воздуха зафиксируется ночью и составит 23 градуса тепла. А максимальная днем – плюс 36 градусов. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду. Закат будет в 19:35.В четверг, 2 сентября в столице ожидается преимущественно солнечная погода без осадков. Рассвет будет в 06:27. Минимальная температура воздуха в Тбилиси составит плюс 24 градуса. А максимальная – 35 градусов выше нуля. Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Закат будет в 19:33.В пятницу, 3 сентября в Тбилиси будет сравнительно прохладно, но без осадков. Солнце взойдет в 06:28. Минимальная температура воздуха зафиксируется на отметке 21 градус тепла. А максимальная составит плюс 27 градусов. Закат в Тбилиси будет в 19:31.В субботу, 4 сентября в столице Грузии ожидается ясная погода. Рассвет будет в 06:29. Температура воздуха ночью понизится до плюс 16 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Закат будет в 19:30.В воскресенье, 5 сентября в Тбилиси будет частично облачно, но без осадков. Солнце взойдет в 06:30. Минимальная температура составит плюс 15 градусов. А максимальная будет 24 градуса выше нуля. Сила ветра составит 10-15 метров в секунду. Закат в Тбилиси будет в 19:28.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/tochnyy-prognoz-pogody-v-batumi-na-predstoyaschuyu-nedelyu-258889698.html

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