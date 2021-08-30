Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/uzhe-vzroslyy-mladshiy-syn-bekkhemov-vpervye-pokazal-svoyu-devushku-259150255.html
Уже взрослый: младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку
Уже взрослый: младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку
16-летний Круз не отстает от своего старшего брата и охотно позирует папарацци с возлюбленной. Что скажут Виктория и Дэвид? 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T17:43+0400
2021-08-30T18:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
дэвид бекхэм
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252207647_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e0a770c58759551f6e1f62c3d783e173.jpg
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Младший сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм удивил Сеть: Круз вышел в свет с девушкой и доказал, что он уже взрослый. Пока старшие Бекхэмы готовятся к скорой свадьбе своего первенца Бруклина с фотомоделью Николой Пельтц, их младшенький, 16-летний Круз, попал в объективы уличных фотографов. Парня заметили в компании симпатичной шатенки. Круз и его девушка приехали на фестиваль в Рединг: подростки держались за руки, целовались и выглядели абсолютно счастливыми. Папарацци выяснили, что возлюбленная Бекхэма-младшего Блисс Чепмен - 15-летняя дочка экс-модели и диетолога Розмари Фергюсон. А вот отцом девушки является художник Джейк Чепмен. Семья Блисс общается со многими звездами, например с Кейт Мосс. Это дебютное появление влюбленных на людях: до этого Круз старался не говорить о личном и никак не афишировал свои отношения. Но, по подсчетам фанатов, парочка встречается чуть больше года. Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/04/252207647_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_bf9a18b91455361f9205f455baf34865.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
дэвид бекхэм, зарубежные звезды

Уже взрослый: младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку

17:43 30.08.2021 (обновлено: 18:05 30.08.2021)
609
© photo: AFP 2020 / CRISTINA QUICLERВиктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм
Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: AFP 2020 / CRISTINA QUICLER
16-летний Круз не отстает от своего старшего брата и охотно позирует папарацци с возлюбленной. Что скажут Виктория и Дэвид?
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Младший сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм удивил Сеть: Круз вышел в свет с девушкой и доказал, что он уже взрослый.
Пока старшие Бекхэмы готовятся к скорой свадьбе своего первенца Бруклина с фотомоделью Николой Пельтц, их младшенький, 16-летний Круз, попал в объективы уличных фотографов.
Парня заметили в компании симпатичной шатенки. Круз и его девушка приехали на фестиваль в Рединг: подростки держались за руки, целовались и выглядели абсолютно счастливыми.
Папарацци выяснили, что возлюбленная Бекхэма-младшего Блисс Чепмен - 15-летняя дочка экс-модели и диетолога Розмари Фергюсон. А вот отцом девушки является художник Джейк Чепмен. Семья Блисс общается со многими звездами, например с Кейт Мосс.
Это дебютное появление влюбленных на людях: до этого Круз старался не говорить о личном и никак не афишировал свои отношения. Но, по подсчетам фанатов, парочка встречается чуть больше года.
Читайте также:
Дэвид Бекхэм трогательно поздравил дочь с днем рождения
Дэвид Бекхэм взорвал соцсети - смотрите его фотографии с Викторией за 22 года брака
СМИ: старший сын Дэвида Бекхэма Бруклин может начать карьеру актера
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
200000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:29Льготные кредиты для бизнеса: Грузия делает упор на местное производство
19:11В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
18:22Шестилетний ребенок скончался в Грузии от коронавируса
18:18В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей
18:17Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России
18:01Коронавирус в тюрьмах Грузии: оппозиция требует широкую амнистию
17:17Президент Грузии поздравила абитуриентов, ставших студентами
17:01Медики предупреждают: дельта-штамм особенно опасен для беременных
16:44Как атомный взрыв - эксперт о ЧП на военном складе в Казахстане
16:27Будут ли в Грузии смягчены введенные ограничения? - ответ Минздрава
16:07Минздрав Грузии назвал условия для возобновления учебы в школах
15:51В этом году в Грузии студентами стали около 30 тысяч абитуриентов
15:36"Уже, извините, были посланы". Эксперт об идее продать "Северный поток-2"
14:49Лидер грузинских лейбористов грозится вывести народ на улицу
14:04Роспотребнадзор предупредил о риске распространения в России лихорадки Западного Нила
13:49Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
13:27Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
12:26Главное о COVID на 30 августа: новая статистика
12:11Когда власти Грузии ожидают стабилизации эпидситуации?
11:07Аэропорт в Кабуле обстреляли пятью ракетами