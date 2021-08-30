https://sputnik-georgia.ru/20210830/uzhe-vzroslyy-mladshiy-syn-bekkhemov-vpervye-pokazal-svoyu-devushku-259150255.html

Уже взрослый: младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку

Уже взрослый: младший сын Бекхэмов впервые показал свою девушку

16-летний Круз не отстает от своего старшего брата и охотно позирует папарацци с возлюбленной. Что скажут Виктория и Дэвид? 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T17:43+0400

2021-08-30T17:43+0400

2021-08-30T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Младший сын футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм удивил Сеть: Круз вышел в свет с девушкой и доказал, что он уже взрослый. Пока старшие Бекхэмы готовятся к скорой свадьбе своего первенца Бруклина с фотомоделью Николой Пельтц, их младшенький, 16-летний Круз, попал в объективы уличных фотографов. Парня заметили в компании симпатичной шатенки. Круз и его девушка приехали на фестиваль в Рединг: подростки держались за руки, целовались и выглядели абсолютно счастливыми. Папарацци выяснили, что возлюбленная Бекхэма-младшего Блисс Чепмен - 15-летняя дочка экс-модели и диетолога Розмари Фергюсон. А вот отцом девушки является художник Джейк Чепмен. Семья Блисс общается со многими звездами, например с Кейт Мосс. Это дебютное появление влюбленных на людях: до этого Круз старался не говорить о личном и никак не афишировал свои отношения. Но, по подсчетам фанатов, парочка встречается чуть больше года. Читайте также:

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дэвид бекхэм, зарубежные звезды