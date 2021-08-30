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В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей
В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей
Задержанные, по данным национальной полиции Испании, грабили дома в Севилье 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T18:18+0400
2021-08-30T18:18+0400
происшествия
в мире
испания
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Трех граждан Грузии, предположительно членов преступной группировки, задержали в Испании по обвинению в серии ограблений жилых домов, сообщает телеканал Rustavi-2 со ссылкой на испанские СМИ.По данным национальной полиции Испании, задержанные грабили дома в Севилье. Они заранее изучали график перемещения хозяев домов и действовали в соответствии с ним. Суд отправил задержанных в заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, в мире, испания, преступность в грузии

В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей

18:18 30.08.2021
435
© Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Задержанные, по данным национальной полиции Испании, грабили дома в Севилье
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Трех граждан Грузии, предположительно членов преступной группировки, задержали в Испании по обвинению в серии ограблений жилых домов, сообщает телеканал Rustavi-2 со ссылкой на испанские СМИ.
По данным национальной полиции Испании, задержанные грабили дома в Севилье. Они заранее изучали график перемещения хозяев домов и действовали в соответствии с ним. Суд отправил задержанных в заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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