https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-ispanii-zaderzhali-grazhdan-gruzii-za-seriyu-grabezhey-259151725.html

В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей

В Испании задержали граждан Грузии за серию грабежей

Задержанные, по данным национальной полиции Испании, грабили дома в Севилье 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T18:18+0400

2021-08-30T18:18+0400

2021-08-30T18:18+0400

происшествия

в мире

испания

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Трех граждан Грузии, предположительно членов преступной группировки, задержали в Испании по обвинению в серии ограблений жилых домов, сообщает телеканал Rustavi-2 со ссылкой на испанские СМИ.По данным национальной полиции Испании, задержанные грабили дома в Севилье. Они заранее изучали график перемещения хозяев домов и действовали в соответствии с ним. Суд отправил задержанных в заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, испания, преступность в грузии