https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-yuar-zafiksirovali-novyy-shtamm-koronavirusa-259154109.html
В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
Специалисты в ЮАР зарегистрировали штамм коронавируса с высокой скоростью распространения 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T19:11+0400
2021-08-30T19:11+0400
2021-08-30T19:11+0400
в мире
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ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik. Ученые в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте medRxiv.Как отмечается в материалах, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.Экспертам удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.Также специалисты подчеркивают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/shestiletniy-rebenok-skonchalsya-v-gruzii-ot-koronavirusa-259152341.html
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, юар, коронавирус covid-19
В ЮАР зафиксировали новый штамм коронавируса
Специалисты в ЮАР зарегистрировали штамм коронавируса с высокой скоростью распространения
ТБИЛИСИ, 30 авг – Sputnik.
Ученые в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который распространяется со скоростью, характерной для наиболее опасных штаммов "бета" и "дельта" при их появлении. Об этом говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте medRxiv
.
Как отмечается в материалах, в мае на новый штамм C.1.2 приходилось 0,2% секвенированных образцов, в июне - 1,6%, а в июле этот показатель составил 2%, что схоже с темпами распространения штаммов "бета" и "дельта" на раннем этапе их обнаружения в Южной Африке.
Экспертам удалось выявить, что появление нового штамма стало результатом относительно быстрой мутации, скорость ее составляет приблизительно 41,8 раза в год, что в 1,7 раза быстрее темпов мутации SARS-CoV-2 в мире.
"Такой короткий период ускоренной эволюции по сравнению с общей скоростью вирусной эволюции также характерен для появления (штаммов - ред.) "альфа", "бета" и "гамма", - сказано в исследовании.
Также специалисты подчеркивают, что 52% спайковых мутаций в C.1.2 ранее были обнаружены в других штаммах, среди них "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", некоторые из мутаций связаны с повышенной трансмиссивностью и повышением устойчивости к иммунитету.
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