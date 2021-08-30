https://sputnik-georgia.ru/20210830/yabloko-ot-yabloni-starshaya-doch-milly-yovovich-vyrosla-kopiey-svoey-mamy--258913253.html

Яблоко от яблони: старшая дочь Миллы Йовович выросла копией своей мамы

Яблоко от яблони: старшая дочь Миллы Йовович выросла копией своей мамы

Наследница звезды "Пятого элемента" пошла по стопам знаменитой мамы - 13-летнюю Эвер невозможно отличить от своей родительницы 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T10:52+0400

2021-08-30T10:52+0400

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милла йовович

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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Старшая дочь голливудской звезды Миллы Йовович выросла копией актрисы: фанаты не могут отличить наследницу от ее звездной мамы. 13-летняя Эвер Габо - первенец Йовович и продюсера Пола Андерсона. Девочка успела сняться в нескольких фильмах: например в одной из частей фильма своего отца - "Обитель зла", где исполнила роль Красной королевы. Фанаты не раз подмечали, что Эвер очень похожа на свою маму, но теперь убедились в этом окончательно и бесповоротно. Не так давно старшая дочь Йовович поделилась фото, на котором позировала с новой прической - девочка отрастила волосы и сделала челку. Поклонники сразу провели параллель между Эвер и Миллой: актриса и модель также питает слабость к рваным челкам. "Это законно, быть настолько похожими?"; "Копия Миллы"; "Мила родила свое продолжение"; "Яблоко от яблони"; "Даже не верится, что Эвер выросла Миллой", - удивились в Сети. Также у Йовович и Андерсона подрастает еще две дочки - шестилетняя Дашиел Эдан и Осиан Ларк, которую актриса родила в 2020-м году. Читайте также:

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милла йовович