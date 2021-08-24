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Копия отца: как выглядит 17-летний сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа - фото
Копия отца: как выглядит 17-летний сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа - фото
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американский актер Райан Филлипп, бывший муж актрисы Риз Уизерспун, опубликовал фото сына, а подписчики назвали их близнецами. 24.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-24T15:11+0400
2021-08-24T15:11+0400
2021-08-24T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американский актер Райан Филлипп, бывший муж актрисы Риз Уизерспун, опубликовал фото сына, а подписчики назвали их близнецами. Райан Филлипп выложил серию фотографий, откуда становится понятно, что отец и сын провели вместе время на живописной природе. Но большее внимание подписчиков привлекла не природа, а сходство отца и сына. На одном из фото 45-летний Райан и 17-летний Дикон позируют в воде. Пользователи пишут, что Дикон очень похож на отца, а также делают комплименты Филлиппу - мужчина, действительно, прекрасно выглядит."Вы и Риз буквально создали своих близнецов", "Я думал Дикон это ты!", "Ты стареешь?", "Вы двое просто как лучшие друзья", - пишут пользователи. Риз Уизерспун и Райан Филипп поженились в 1999 году. Пара была вместе семь лет. За это время у них родилось двое детей: Ава Элизабет Филипп и Дикон Филипп. Любопытно, что если Дикон похож на отца, то Аву называют копией своей матери.Читайте также:
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риз уизерспун
ТБИЛИСИ, 24 авг — Sputnik. Американский актер Райан Филлипп, бывший муж актрисы Риз Уизерспун, опубликовал фото сына, а подписчики назвали их близнецами.
Райан Филлипп выложил серию фотографий, откуда становится понятно, что отец и сын провели вместе время на живописной природе. Но большее внимание подписчиков привлекла не природа, а сходство отца и сына.
На одном из фото 45-летний Райан и 17-летний Дикон позируют в воде. Пользователи пишут, что Дикон очень похож на отца, а также делают комплименты Филлиппу - мужчина, действительно, прекрасно выглядит.
"Вы и Риз буквально создали своих близнецов", "Я думал Дикон это ты!", "Ты стареешь?", "Вы двое просто как лучшие друзья", - пишут пользователи.
Риз Уизерспун и Райан Филипп поженились в 1999 году. Пара была вместе семь лет. За это время у них родилось двое детей: Ава Элизабет Филипп и Дикон Филипп. Любопытно, что если Дикон похож на отца, то Аву называют копией своей матери.
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