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https://sputnik-georgia.ru/20210830/zhurnal-forbes-nazval-top-10-bogateyshikh-semey-v-rossii-kto-ego-vozglavil-259130226.html
Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?
В топ-10 богатейших семей в России вошли четыре семьи с активами в недвижимости 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T13:49+0400
2021-08-30T13:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Семьи Ротенбергов, Гуцериевых, Евтушенковых и Саркисовых, имеющие активы в недвижимости, вошли в список десяти богатейших семей России в 2021 году, составленный журналом Forbes.Это восьмой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий, составленный Forbes. Их совокупное состояние выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук (состояние $13 млрд), генерального директора Wildberries. Источник состояния: онлайн-ретейл. За ней следует Владислав Бакальчук с состояние $130 млн, совладелец Wildberries. Семья Ротенбергов в составе Аркадия, Бориса, Игоря и Лилии разместилась на третьем месте с состоянием 5,95 миллиарда долларов. В начале 2021 года Аркадий стал бенефициаром комплекса зданий под Геленджиком и планирует вложить 15 миллиардов рублей в реставрацию крымских санаториев, а также построить горнолыжный курорт на Алтае.Гуцериевы (Михаил, основатель группы "Сафмар", Саид и Саит-Салам) расположились на четвертом месте рейтинга, их состояние, по оценке издания, достигает 3,7 миллиарда долларов.Семью Евтушенковых (Владимир, председатель совета директоров АФК "Система", и его сын Феликс) Forbes поместил на пятое место, их состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.На десятом месте закрепилась семья Саркисовых (Сергей и Николай) с состоянием 1,65 миллиарда долларов. Они в основном известны тем, что владеют страховой группой РЕСО. Но у Саркисовых также находится в собственности и много заграничной недвижимости: земельный участок в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, вилла в Лондоне, а также замок во Франции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, журнал forbes, forbes

Журнал Forbes назвал топ-10 богатейших семей в России: кто его возглавил?

13:49 30.08.2021
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© photo: Sputnik / Maksim BlinovПредприниматель и меценат Михаил Гуцериев
Предприниматель и меценат Михаил Гуцериев - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Maksim Blinov
В топ-10 богатейших семей в России вошли четыре семьи с активами в недвижимости
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Семьи Ротенбергов, Гуцериевых, Евтушенковых и Саркисовых, имеющие активы в недвижимости, вошли в список десяти богатейших семей России в 2021 году, составленный журналом Forbes.
Это восьмой по счету рейтинг самых успешных предпринимательских династий, составленный Forbes. Их совокупное состояние выросло на $16,1 млрд, до $42,9 млрд.
Список впервые возглавила семья богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук (состояние $13 млрд), генерального директора Wildberries. Источник состояния: онлайн-ретейл. За ней следует Владислав Бакальчук с состояние $130 млн, совладелец Wildberries.
Семья Ротенбергов в составе Аркадия, Бориса, Игоря и Лилии разместилась на третьем месте с состоянием 5,95 миллиарда долларов. В начале 2021 года Аркадий стал бенефициаром комплекса зданий под Геленджиком и планирует вложить 15 миллиардов рублей в реставрацию крымских санаториев, а также построить горнолыжный курорт на Алтае.
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Гуцериевы (Михаил, основатель группы "Сафмар", Саид и Саит-Салам) расположились на четвертом месте рейтинга, их состояние, по оценке издания, достигает 3,7 миллиарда долларов.
Семью Евтушенковых (Владимир, председатель совета директоров АФК "Система", и его сын Феликс) Forbes поместил на пятое место, их состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов.
На десятом месте закрепилась семья Саркисовых (Сергей и Николай) с состоянием 1,65 миллиарда долларов. Они в основном известны тем, что владеют страховой группой РЕСО. Но у Саркисовых также находится в собственности и много заграничной недвижимости: земельный участок в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, вилла в Лондоне, а также замок во Франции.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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