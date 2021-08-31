https://sputnik-georgia.ru/20210831/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-778-259164605.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 778

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 778

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 79 человек, выздоровели 4 753 человека, а с начала пандемии - 493 414 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T10:52+0400

2021-08-31T10:52+0400

2021-08-31T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 778. Скончались 79 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 549 811 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 753 человека, а с начала пандемии - 493 414. Скончались 7 408.За сутки сделан 43 741 тест, в том числе 31 605 на антиген и 12 136 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки - 10,92%, за последние 14 дней - 10,26%, за последние семь дней – 9,76%.К этому времени сделано 1 184 306 прививок, в том числе за последние сутки - 25 670.В карантине в данное время находятся 78 человек, в стационарах - 7 457, в ковид-гостиницах - 2 840.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/epidemiolog-v-gruzii-sokhranitsya-vysokaya-smertnost-iz-za-koronavirusa-258908338.html

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