https://sputnik-georgia.ru/20210831/covid-statistika-gruzii-bolshe-vsego-infitsirovannykh-v-tbilisi-259171412.html

COVID-статистика Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

COVID-статистика Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси

На данный момент в Грузии 48 963 активных случая, из них 7 457 инфицированных нуждаются в стационарном лечении 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T12:16+0400

2021-08-31T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Из 4 778 случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, в Тбилиси зафиксировано 1 888, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев выглядит следующим образом:* Аджария – 423* Имерети – 608* Квемо Картли – 244* Шида Картли – 364* Гурия – 146* Самегрело – Земо Сванети – 405* Кахети – 438* Мцхета – Мтианети – 159* Самцхе – Джавахети – 67* Рача – Лечхуми и Квемо Сванети – 36.С начала пандемии в стране зафиксировано 549 811 случев инфицирования.За последние сутки в Грузии сделан 43 741 тест на коронавирус.Показатель положительности (доля инфицированных из общего числа протестированных) по данным на 30 августа составляет 10,92%, за две недели – 10,26%, за семь дней – 9,76%.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 753 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 493 414 пациентов. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 79 пациентов, а с начала пандемии – 7 408.На данный момент в Грузии 48 963 активных случая, из них 7 457 инфицированных нуждаются в стационарном лечении, 2 840 человек находятся в ковид-гостиницах, 38 666 человек проходят курс лечения дома. Состояние 1 650 пациентов тяжелое, 369 из них подключены к аппарату искусственного дыхания.В карантинных пространствах остаются 78 человек, а в самоизоляции – 47 688.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/epidemiolog-v-gruzii-sokhranitsya-vysokaya-smertnost-iz-za-koronavirusa-258908338.html

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