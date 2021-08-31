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Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично
Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично
Учебный год в Грузии по традиции начнется 15 сентября, но до 4 октября учебный процесс будет вестись в дистанционном формате 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T14:24+0400
2021-08-31T14:24+0400
2021-08-31T15:26+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Студенты медицинских университетов в Грузии частично возобновят учебу в дистанционном режиме, заявил на брифинге министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.Студенты будут проходить практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических занятий, то они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.Для того, чтобы студенты и педагоги могли принимать участие в клинических, лабораторных и практических занятиях, они должны быть дважды вакцинированы против коронавируса.Что касается всех остальных студентов, то они с 15 сентября до 4 октября будут учиться в онлайн-режиме."У каждого университета своя дата начала учебного года и свой академический график учебного процесса. Все начинают тогда, когда объявляют, только до 4 октября они будут на дистанционном режиме, а 4 октября мы посмотрим на ситуацию. Мы к тому времени детально изучим показатели инфицирования, и решение будет зависеть от этого", - заявил Чхенкели.В онлайн-режиме начнут новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.Правительство решило, что в тех городах или селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, в учебных заведениях будет действовать дистанционный формат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, образование, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично
14:24 31.08.2021 (обновлено: 15:26 31.08.2021)
Учебный год в Грузии по традиции начнется 15 сентября, но до 4 октября учебный процесс будет вестись в дистанционном формате
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Студенты медицинских университетов в Грузии частично возобновят учебу в дистанционном режиме, заявил на брифинге министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
Студенты будут проходить практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических занятий, то они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.
Для того, чтобы студенты и педагоги могли принимать участие в клинических, лабораторных и практических занятиях, они должны быть дважды вакцинированы против коронавируса.
Что касается всех остальных студентов, то они с 15 сентября до 4 октября будут учиться в онлайн-режиме.
"У каждого университета своя дата начала учебного года и свой академический график учебного процесса. Все начинают тогда, когда объявляют, только до 4 октября они будут на дистанционном режиме, а 4 октября мы посмотрим на ситуацию. Мы к тому времени детально изучим показатели инфицирования, и решение будет зависеть от этого", - заявил Чхенкели.
В онлайн-режиме начнут новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.
Правительство решило, что в тех городах или селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, в учебных заведениях будет действовать дистанционный формат.
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