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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/distantsionnoe-obuchenie-v-gruzii-kosnetsya-studentov-meduniversitetov-chastichno--259177031.html
Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично
Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично
Учебный год в Грузии по традиции начнется 15 сентября, но до 4 октября учебный процесс будет вестись в дистанционном формате 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T14:24+0400
2021-08-31T15:26+0400
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коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Студенты медицинских университетов в Грузии частично возобновят учебу в дистанционном режиме, заявил на брифинге министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.Студенты будут проходить практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических занятий, то они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.Для того, чтобы студенты и педагоги могли принимать участие в клинических, лабораторных и практических занятиях, они должны быть дважды вакцинированы против коронавируса.Что касается всех остальных студентов, то они с 15 сентября до 4 октября будут учиться в онлайн-режиме."У каждого университета своя дата начала учебного года и свой академический график учебного процесса. Все начинают тогда, когда объявляют, только до 4 октября они будут на дистанционном режиме, а 4 октября мы посмотрим на ситуацию. Мы к тому времени детально изучим показатели инфицирования, и решение будет зависеть от этого", - заявил Чхенкели.В онлайн-режиме начнут новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.Правительство решило, что в тех городах или селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, в учебных заведениях будет действовать дистанционный формат.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/minzdrav-gruzii-nazval-usloviya-dlya-vozobnovleniya-ucheby-v-shkolakh--259144122.html
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общество, новости, грузия, образование, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Дистанционное обучение в Грузии коснется студентов медуниверситетов частично

14:24 31.08.2021 (обновлено: 15:26 31.08.2021)
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© Government of GeorgiaМинистр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели
Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© Government of Georgia
Учебный год в Грузии по традиции начнется 15 сентября, но до 4 октября учебный процесс будет вестись в дистанционном формате
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Студенты медицинских университетов в Грузии частично возобновят учебу в дистанционном режиме, заявил на брифинге министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.
Студенты будут проходить практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических занятий, то они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.
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Для того, чтобы студенты и педагоги могли принимать участие в клинических, лабораторных и практических занятиях, они должны быть дважды вакцинированы против коронавируса.
Что касается всех остальных студентов, то они с 15 сентября до 4 октября будут учиться в онлайн-режиме.
"У каждого университета своя дата начала учебного года и свой академический график учебного процесса. Все начинают тогда, когда объявляют, только до 4 октября они будут на дистанционном режиме, а 4 октября мы посмотрим на ситуацию. Мы к тому времени детально изучим показатели инфицирования, и решение будет зависеть от этого", - заявил Чхенкели.
В онлайн-режиме начнут новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.
Правительство решило, что в тех городах или селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, в учебных заведениях будет действовать дистанционный формат.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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