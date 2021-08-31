https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruppa-abba-sozdala-akkaunt-v-tiktok-259168082.html

Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

Группа ABBA создала аккаунт в TikTok

ABBA, похоже, идут со временем в ногу и приятно удивляют своих многочисленных поклонников 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T11:01+0400

2021-08-31T11:01+0400

2021-08-31T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Легендарная группа ABBA присоединилась к популярной социальной сети TikTok после того, как несколько месяцев назад пользователи этой платформы создали движение #DancingQueenChallenge, сообщает Billboard.Первой публикацией в аккаунте ABBA стал короткий ролик, на котором загадочный пианист исполняет фортепианную версию "Dancing Queen". За несколько часов видео набрало почти 600 тысяч просмотров.Вскоре на странице коллектива опубликовали еще один клип, в котором напомнили, что уже второго сентября состоится релиз грандиозного проекта под названием "ABBA Voyage". На прошлой неделе издание The Sun сообщило, что спустя почти сорок лет легендарная четверка представит пять новых песен.ABBA — знаменитейший коллектив за всю историю популярной музыки. Музыкальная группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала мегапопулярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе.Любопытно, что в феномене ABBA была мощная любовная составляющая. Ведь на пике славы группа состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Правда, обе эти супружеские четы распались еще за время совместной работы в коллективе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210827/abba-vozvraschaetsya-legendarnaya-gruppa-vypustit-novuyu-muzyku-vpervye-pochti-za-40-let-258691885.html

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в мире, группа "abba", зарубежные звезды