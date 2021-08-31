https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruzinskie-fermery-uzhe-sdali-bolee-dvukh-tysyach-tonn-pobitogo-gradom-vinograda--259143158.html

Грузинские фермеры уже сдали более двух тысяч тонн побитого градом винограда

Грузинские фермеры уже сдали более двух тысяч тонн побитого градом винограда

Град, обрушившийся на Кахети 26 августа, за 15 минут уничтожил виноград на 4,6 тысячи гектаров 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T08:05+0400

2021-08-31T08:05+0400

2021-08-31T09:27+0400

грузия

ртвели 2021

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/12/249736988_0:263:2500:1669_1920x0_80_0_0_a229773d363b368d5c5e647a286e632f.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Винзаводы в Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 2,3 тысячи тонн побитого градом винограда с 27 августа по сегодняшний день, сообщает Национальное агентство вина.Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети на семи локациях. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают двух миллионов лари.На Кахети 26 августа обрушился град, который за 15 минут уничтожил и повредил урожай винограда на 4,6 тысячи гектаров. Степень повреждения варьируется от 10% до 90%, в зависимости от локации.По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, ртвели 2021, новости, экономика