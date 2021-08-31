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Грузинские фермеры уже сдали более двух тысяч тонн побитого градом винограда
Грузинские фермеры уже сдали более двух тысяч тонн побитого градом винограда
Град, обрушившийся на Кахети 26 августа, за 15 минут уничтожил виноград на 4,6 тысячи гектаров 31.08.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Винзаводы в Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 2,3 тысячи тонн побитого градом винограда с 27 августа по сегодняшний день, сообщает Национальное агентство вина.Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети на семи локациях. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают двух миллионов лари.На Кахети 26 августа обрушился град, который за 15 минут уничтожил и повредил урожай винограда на 4,6 тысячи гектаров. Степень повреждения варьируется от 10% до 90%, в зависимости от локации.По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября.Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html
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грузия, ртвели 2021, новости, экономика

Грузинские фермеры уже сдали более двух тысяч тонн побитого градом винограда

08:05 31.08.2021 (обновлено: 09:27 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПразднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Град, обрушившийся на Кахети 26 августа, за 15 минут уничтожил виноград на 4,6 тысячи гектаров
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Винзаводы в Кахети (Восточная Грузия) закупили у местных фермеров и переработали до 2,3 тысячи тонн побитого градом винограда с 27 августа по сегодняшний день, сообщает Национальное агентство вина.
Государственное предприятие "Компания управления урожаем" продолжает беспрепятственный прием поврежденного градом винограда в регионе Кахети на семи локациях. Доходы фермеров от сданного на заводы винограда достигают двух миллионов лари.
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Ртвели 2021: принимать виноград от фермеров Грузии готовы до 80 компаний
26 августа, 23:04
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На Кахети 26 августа обрушился град, который за 15 минут уничтожил и повредил урожай винограда на 4,6 тысячи гектаров. Степень повреждения варьируется от 10% до 90%, в зависимости от локации.
По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого винограда составит на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.
Поврежденный урожай заводы будут закупать у фермеров до 3 сентября.
Те же, у кого урожай уничтожен полностью, получат компенсацию в размере трех тысяч лари за один гектар виноградника.
Кроме того, уже начат подсчет убытков пострадавших от града бенефициаров программы государственного агрострахования. Государство финансирует 70% страхового полиса для всех сельскохозяйственных культур и 50% для виноградных лоз.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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