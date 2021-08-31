https://sputnik-georgia.ru/20210831/kakie-simptomy-u-delta-shtamma---uchenye-izuchayut-mutiruyuschiy-koronavirus-259163933.html

Какие симптомы у дельта-штамма - ученые изучают мутирующий коронавирус

Какие симптомы у дельта-штамма - ученые изучают мутирующий коронавирус

Исследования британских ученых показали, что превалирующий в мире дельта-штамм отличается от альфа-штамма и своими симптомами - к традиционным добавились... 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T08:33+0400

2021-08-31T08:33+0400

2021-08-31T09:05+0400

в мире

великобритания

ситуация с коронавирусом covid-19 в мире

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Британские ученые установили, как изменились симптомы COVID-19 за год после того, как над альфа-штаммом стал преобладать более агрессивный вариант дельта, сообщает РИА Новости.В ходе исследования, результаты которого опубликованы на сервере препринтов medRxiv, были проанализированы результаты массового ПЦР-тестирования, проводившегося в Великобритании в 2020-2021 годах, вместе с историями болезни пациентов.Всего ученые обработали более пяти миллионов результатов тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных в период с 26 апреля 2020 года по 7 августа 2021 года. Примерно 28 тысяч, или 0,67 процента, из них оказались положительными.Для первичного выявления COVID-19 сейчас в Великобритании используют четыре симптома: потерю вкуса, запаха, высокую температуру, сухой кашель. Симптомы, перечисленные в протоколах скрининга Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, намного шире — они включают жар или озноб, кашель, одышку, потерю вкуса и обоняния, утомляемость, боли в мышцах или теле, головную боль, боль в горле, заложенность носа, насморк, тошноту, рвоту или диарею.Результаты исследования показали, что в период с апреля по декабрь 2020 года, когда основным циркулирующим штаммом в Великобритании был альфа-штамм, а кампания по вакцинированию еще не началась, пациенты в основном сообщали о болях в горле, кашле, лихорадке, потере вкуса и обоняния.После мая 2021 года, когда доминирующим стал вариант дельта, в дополнение к четырем "классическим" симптомам добавилось большое количество жалоб на головную боль. В том числе этот признак вместе с болью в горле и насморком наблюдался у частично вакцинированных лиц. Примерно каждый второй из инфицированных вариантом дельта жаловался на боли в мышцах, слабость и повышенную утомляемость, а каждый третий — на потерю обоняния и вкуса.Что интересно, все эти симптомы сильнее проявлялись у молодых людей в возрасте двадцати-тридцати лет и уменьшались с возрастом, с еще одним небольшим увеличением у пожилых людей.Зимой 2020-2021 к характерным проявлениям COVID-19 добавились признаки других респираторных вирусных инфекций, а также кишечные симптомы, связанные с сезонными микробами.Авторы отмечают, что набор и сила проявлений зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования — уже после первой дозы прививки в целом уменьшается вероятность симптоматического течения COVID-19.По мнению исследователей, для варианта дельта, который сейчас доминирует в большинстве европейских стран, первичными признаками COVID-19 следует считать слабость и повышенную утомляемость, после которых проявляются головная и мышечная боли, кашель, потеря обоняния и вкуса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/v-yuar-zafiksirovali-novyy-shtamm-koronavirusa-259154109.html

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в мире, великобритания, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире