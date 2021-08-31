https://sputnik-georgia.ru/20210831/lopes-i-afflek-poyavyatsya-na-krasnoy-dorozhke-kak-para-259184550.html
Лопес и Аффлек появятся на красной дорожке как пара?
Лопес и Аффлек появятся на красной дорожке как пара?
Неужели Венецианский кинофестиваль станет первым официальным событием для звездной пары? 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T17:56+0400
2021-08-31T17:56+0400
2021-08-31T17:56+0400
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бен аффлек
светская хроника
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Всемирно известные артисты – актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес - приехали на Венецианский кинофестиваль: СМИ считают, что на красной дорожке они появятся вместе.Несмотря на то, что Аффлек и Лопес давно не скрывают своих отношений, официального появления на публике у них еще не было. Судя по всему, Венецианский кинофестиваль, который стартует 1 сентября, станет первым официальным событием для пары.Известно, что Аффлек приехал в Италию по работе — он представит свой новый фильм "Последняя дуэль". Актер написал к фильму сценарий и выступил исполнительным продюсером.Отношения звезд развиваются стремительно. В Сети считают, что Дженнифер уже носит обручальное кольцо, и для этого есть основания. За пару дней до этого Аффлека заметили за покупкой в магазине ювелирных украшений. Кроме того, по словам инсайдера, звездная пара уже готовится к свадьбе и Лопес даже начала планировать церемонию.Читайте также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
бен аффлек, светская хроника, дженнифер лопес, зарубежные звезды
Лопес и Аффлек появятся на красной дорожке как пара?
Неужели Венецианский кинофестиваль станет первым официальным событием для звездной пары?
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Всемирно известные артисты – актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес - приехали на Венецианский кинофестиваль: СМИ считают, что на красной дорожке они появятся вместе.
Несмотря на то, что Аффлек и Лопес давно не скрывают своих отношений, официального появления на публике у них еще не было. Судя по всему, Венецианский кинофестиваль, который стартует 1 сентября, станет первым официальным событием для пары.
Известно, что Аффлек приехал в Италию по работе — он представит свой новый фильм "Последняя дуэль". Актер написал к фильму сценарий и выступил исполнительным продюсером.
Отношения звезд развиваются стремительно. В Сети считают, что Дженнифер уже носит обручальное кольцо, и для этого есть основания. За пару дней до этого Аффлека заметили за покупкой в магазине ювелирных украшений. Кроме того, по словам инсайдера, звездная пара уже готовится к свадьбе и Лопес даже начала планировать церемонию.
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