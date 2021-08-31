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Нацбанк Грузии повысил прогноз экономического роста страны
Нацбанк Грузии повысил прогноз экономического роста страны
Национальный банк Грузии предложил три новых сценария развития экономики страны – базовый, оптимистический и пессимистический 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T09:01+0400
2021-08-31T09:01+0400
экономика
новости
грузия
национальный банк грузии
экономика грузии
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%.Нацбанк представил прогноз развития экономики страны на 2021 год и предложил три сценария развития – базовый, оптимистический и пессимистический.Сценарии развития предполагают варианты изменения экономики страны при влиянии риск-факторов.Базовый сценарий отображает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой.Согласно этому сценарию, экономика Грузии будет поэтапно восстанавливаться, а улучшенные методы управления коронавирусом и активная вакцинация населения сведут риски к минимуму. При этом базовый сценарий предполагает и восстановление мировой экономики, что будет способствовать постепенному восстановлению торговых отношений и увеличению потока туристов.В то же время инфляция будет намного выше прогнозируемых 3% и будет составлять про базовому прогнозу 9%, при этом уровень безработицы увеличится на один процентный пункт. Причину высокого уровня инфляции Нацбанк объясняет резким ростом цен на мировом рынке, в том числе на топливо и продукты, а также истощением ресурса высокого спроса после его ослабления на фоне низкой экономической активности в 2020 году.Базовый сценарий также прогнозирует и ужесточение монетарной политики на фоне растущей инфляции на 0,5 процентного пункта по сравнению с определенной на сегодня ставкой рефинансирования на уровне 10%.Нацбанк отмечает, что даже базовый сценарий развития не может быть до конца точным из-за фактора неопределенности и зависит от масштаба распространения коронавируса и массовой вакцинации, а также от тенденций на мировых рынках.Три сценария для грузинской экономики от Нацбанка ГрузииПри оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе сокращение безработицы и быстрого роста экономики в Грузии.Что касается пессимистического сценария, то он основан на росте числа инфицированных коронавирусом в Грузии до первой половины 2022 года и осложнении процесса вакцинации в крупных странах.При пессимистическом сценарии, помощь Грузии значительно сократится, спрос превысит предложение, что обусловит резкий скачок цен. Введенные же из-за пандемии ограничения будут способствовать росту безработицы.При этом Нацбанк не исключает, в случае развития пессимистического сценария, закрытия ряда компаний из-за высоких затрат на их функционирование, что вызовет рост безработицы и проблемы с выплатой долгов хозяйств и компаний.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, экономика грузии

Нацбанк Грузии повысил прогноз экономического роста страны

09:01 31.08.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - Метехский мост
Вид на город Тбилиси - Метехский мост - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Национальный банк Грузии предложил три новых сценария развития экономики страны – базовый, оптимистический и пессимистический
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрел прогноз развития экономики страны на 2021 год в сторону увеличения до 8,5% вместо 7,5%.
Нацбанк представил прогноз развития экономики страны на 2021 год и предложил три сценария развития – базовый, оптимистический и пессимистический.
Сценарии развития предполагают варианты изменения экономики страны при влиянии риск-факторов.
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Базовый сценарий отображает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой.
Согласно этому сценарию, экономика Грузии будет поэтапно восстанавливаться, а улучшенные методы управления коронавирусом и активная вакцинация населения сведут риски к минимуму. При этом базовый сценарий предполагает и восстановление мировой экономики, что будет способствовать постепенному восстановлению торговых отношений и увеличению потока туристов.
Экономический рост прогнозируется в базовом сценарии на уровне 8,5% за счет увеличения местного спроса. При он предполагает, что внешний спрос и туристический поток будут в 2021 году слабыми и восстановятся лишь к 2022 году.
В то же время инфляция будет намного выше прогнозируемых 3% и будет составлять про базовому прогнозу 9%, при этом уровень безработицы увеличится на один процентный пункт. Причину высокого уровня инфляции Нацбанк объясняет резким ростом цен на мировом рынке, в том числе на топливо и продукты, а также истощением ресурса высокого спроса после его ослабления на фоне низкой экономической активности в 2020 году.
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Базовый сценарий также прогнозирует и ужесточение монетарной политики на фоне растущей инфляции на 0,5 процентного пункта по сравнению с определенной на сегодня ставкой рефинансирования на уровне 10%.
Нацбанк отмечает, что даже базовый сценарий развития не может быть до конца точным из-за фактора неопределенности и зависит от масштаба распространения коронавируса и массовой вакцинации, а также от тенденций на мировых рынках.
Три сценария для грузинской экономики от Нацбанка Грузии
Показатели Базовый Оптимистический Пессимистический
Экономический рост, % 8,5 10 6
Инфляция, % 9 8,5 10
Курс лари к доллару Не изменится Укрепится на 3% Снизится на 10%

При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе сокращение безработицы и быстрого роста экономики в Грузии.
Что касается пессимистического сценария, то он основан на росте числа инфицированных коронавирусом в Грузии до первой половины 2022 года и осложнении процесса вакцинации в крупных странах.
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При пессимистическом сценарии, помощь Грузии значительно сократится, спрос превысит предложение, что обусловит резкий скачок цен. Введенные же из-за пандемии ограничения будут способствовать росту безработицы.
При этом Нацбанк не исключает, в случае развития пессимистического сценария, закрытия ряда компаний из-за высоких затрат на их функционирование, что вызовет рост безработицы и проблемы с выплатой долгов хозяйств и компаний.
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