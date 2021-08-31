https://sputnik-georgia.ru/20210831/nezadeklarirovannoe-zoloto-izyali-na-turetsko-gruzinskoy-granitse-259171847.html

Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе

Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе

В течение последних двух месяцев пограничники предотвратили ввоз около трех килограммов незадекларированных изделий из золота и серебра 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T12:31+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Таможенники на турецко-грузинской границе "Сарпи" обнаружили у гражданина Грузии в специально оборудованном тайнике незадекларированные золотые изделия, сообщает телеканал Rustavi-2 со ссылкой на службу доходов Минфина страны.Общая таможенная стоимость товара составляет 31,6 тысячи лари (более 10,1 тысячи долларов).По данным ведомства, в течение последних двух месяцев пограничники предотвратили ввоз около трех килограммов незадекларированных изделий из золота и серебра. Общая стоимость изъятых драгоценностей составляет 137,6 тысячи лари (более 44,1 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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