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Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе
Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе
В течение последних двух месяцев пограничники предотвратили ввоз около трех килограммов незадекларированных изделий из золота и серебра 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T12:31+0400
2021-08-31T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Таможенники на турецко-грузинской границе "Сарпи" обнаружили у гражданина Грузии в специально оборудованном тайнике незадекларированные золотые изделия, сообщает телеканал Rustavi-2 со ссылкой на службу доходов Минфина страны.Общая таможенная стоимость товара составляет 31,6 тысячи лари (более 10,1 тысячи долларов).По данным ведомства, в течение последних двух месяцев пограничники предотвратили ввоз около трех килограммов незадекларированных изделий из золота и серебра. Общая стоимость изъятых драгоценностей составляет 137,6 тысячи лари (более 44,1 тысячи долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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происшествия, новости, грузия, турция, преступность в грузии
Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе
В течение последних двух месяцев пограничники предотвратили ввоз около трех килограммов незадекларированных изделий из золота и серебра
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik.
Таможенники на турецко-грузинской границе "Сарпи" обнаружили у гражданина Грузии в специально оборудованном тайнике незадекларированные золотые изделия, сообщает телеканал Rustavi-2
со ссылкой на службу доходов Минфина страны.
Общая таможенная стоимость товара составляет 31,6 тысячи лари (более 10,1 тысячи долларов).
По данным ведомства, в течение последних двух месяцев пограничники предотвратили ввоз около трех килограммов незадекларированных изделий из золота и серебра. Общая стоимость изъятых драгоценностей составляет 137,6 тысячи лари (более 44,1 тысячи долларов).
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