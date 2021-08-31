https://sputnik-georgia.ru/20210831/sila-sotssetey-74-letnemu-vinogradaryu-iz-kakheti-pomogli-vyplatit-bankovskiy-dolg-259170545.html
Сила соцсетей: 74-летнему виноградарю из Кахети помогли выплатить банковский долг
Сила соцсетей: 74-летнему виноградарю из Кахети помогли выплатить банковский долг
Жители Грузии и грузинские эмигранты собрали для попавшего в беду фермера из Кахети 177,7 тысячи лари 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T11:59+0400
2021-08-31T11:59+0400
2021-08-31T11:59+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Жители Грузии и грузинские эмигранты помогли выплатить банковский кредит попавшему в трудную ситуацию жителю Кахети, 74-летнему виноградарю Фирузу Иорамашвили.На днях сразу в нескольких селах Кахети выпал сильный град, который повредил, а в некоторых местах полностью уничтожил уже готовый к сбору урожай винограда. Масштаб бедствия был таким обширным, что правительство решило выплатить пострадавшим кахетинским виноградарям компенсации.Телекомпания "Формула" включила в свой репортаж с места событий эмоциональный комментарий Фируза Иорамашвили, который расплакался, показывая журналистам свой побитый градом виноградник. Видео стало "вирусным" в соцсети и привлекло внимание тысячи пользователей. В итоге сотни людей выразили желание помочь и перечислить деньги "кахетинскому дедушке".Спустя несколько дней Иорамашвили с изумлением узнал, что на его счет поступили 177 523 лари (59 тысяч долларов). Эта сумма полностью покрывает его банковский кредит, который он взял для ухода за виноградником.Дедушка из Кахети не собирается сдаваться и начинает готовиться к новому ртвели. На собранные для него деньги он выплатит банковский долг, "оживит" свой виноградник, подлечит натруженнные руки и закончит ремонт дома, в котором они живут с женой одни."У меня нет слов, чтобы высказать свою благодарность за проявленное ко мне внимание. Сейчас я самый счастливый человек!" - сказал Фируз Иорамашвили.В такое трудное положение, как Фируз Иорамашвили после града, обрушившегося на Кахети 26 августа, прямо перед началом уборки винограда, попали сотни кахетических фермеров. Государство обещало им частично возместить ущерб.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия
Сила соцсетей: 74-летнему виноградарю из Кахети помогли выплатить банковский долг
Жители Грузии и грузинские эмигранты собрали для попавшего в беду фермера из Кахети 177,7 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Жители Грузии и грузинские эмигранты помогли выплатить банковский кредит попавшему в трудную ситуацию жителю Кахети, 74-летнему виноградарю Фирузу Иорамашвили.
На днях сразу в нескольких селах Кахети выпал сильный град, который повредил, а в некоторых местах полностью уничтожил уже готовый к сбору урожай винограда. Масштаб бедствия был таким обширным, что правительство решило выплатить пострадавшим кахетинским виноградарям компенсации.
Телекомпания "Формула" включила в свой репортаж с места событий эмоциональный комментарий Фируза Иорамашвили, который расплакался, показывая журналистам свой побитый градом виноградник. Видео стало "вирусным" в соцсети и привлекло внимание тысячи пользователей. В итоге сотни людей выразили желание помочь и перечислить деньги "кахетинскому дедушке".
Спустя несколько дней Иорамашвили с изумлением узнал, что на его счет поступили 177 523 лари (59 тысяч долларов). Эта сумма полностью покрывает его банковский кредит, который он взял для ухода за виноградником.
"За виноградником я ухаживаю, как за ребенком, я все время провожу здесь. В ту ночь поднялся ветер, а потом пошел град, причем такой, что не только виноград побил, я нашел даже много убитых птиц. Когда град кончился, я пошел в виноградник, очень нервничал. И там я увидел, что весь виноград побит. У меня защемило сердце, и я стал плакать", — так Иорамашвили объяснил свои эмоции уже в новом интервью "Формуле".
Дедушка из Кахети не собирается сдаваться и начинает готовиться к новому ртвели. На собранные для него деньги он выплатит банковский долг, "оживит" свой виноградник, подлечит натруженнные руки и закончит ремонт дома, в котором они живут с женой одни.
"У меня нет слов, чтобы высказать свою благодарность за проявленное ко мне внимание. Сейчас я самый счастливый человек!" - сказал Фируз Иорамашвили.
В такое трудное положение, как Фируз Иорамашвили после града, обрушившегося на Кахети 26 августа, прямо перед началом уборки винограда, попали сотни кахетических фермеров. Государство обещало им частично возместить ущерб.
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