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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T07:01+0400
2021-08-31T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,05% и составила 102,23 фунта с доходностью 2,24%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt &amp; Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,07%, торги закрылись с доходностью 2,4% по цене 106,66 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,77 пункта с доходностью 4,94%, за неделю цена повысилась на 0,29%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,07% до 101,63 фунта, доходность составила 3,73%.Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 7,59% и составила 15,88 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 108 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,52 -16,14 фунта за акцию.Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 0,16% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 447 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,15-6,3 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 4,54% до 13,46 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 66 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,04 -14,18 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, "банк грузии", еврооблигации, экономика грузии, tbc bank

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

07:01 31.08.2021
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© AFP / DANIEL SORABJIЛондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры
Лондонская фондовая биржа. Акции, котировки, трейдеры - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© AFP / DANIEL SORABJI
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю снизилась на 0,05% и составила 102,23 фунта с доходностью 2,24%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.

Торги корпоративными облигациями

Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,07%, торги закрылись с доходностью 2,4% по цене 106,66 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 102,77 пункта с доходностью 4,94%, за неделю цена повысилась на 0,29%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,07% до 101,63 фунта, доходность составила 3,73%.

Торги акциями

Цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 7,59% и составила 15,88 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 108 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,52 -16,14 фунта за акцию.
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Цена на акции компании Georgia Capital повысилась на 0,16% и составила 6,26 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 447 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,15-6,3 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 4,54% до 13,46 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 66 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 13,04 -14,18 фунта за акцию.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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