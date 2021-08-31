Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/ucheba-v-gruzii-nachnetsya-distantsionno-15-sentyabrya-259173752.html
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
Вопрос возобновления учебы в очном формате с 4 октября будет решаться в зависимости от эпидемиологического положения в конкретном городе и районе 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T12:58+0400
2021-08-31T13:08+0400
четвертая волна
общество
грузия
начало нового учебного года в грузии
образование в грузии
образование
детский сад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/04/249922695_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_e1f5e39bf783050bbe6bcf3ca10ed81f.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате - в частности, "дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Что касается государственных и частных детских садов, то они не возобновят работу до 4 октября.Что будет с 4 октября и какими критериями будут руководствоваться власти – это разъяснил министр образования и науки Михаил Чхенкели. При этом, как отметил министр, в тех городах и районах, где после 4 октября показатель инфицирования будет ниже 4%, родителям предложат вариант выбора."Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/ogranichenie-na-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-gruzii-prodleno-do-13-sentyabrya-259174032.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/04/249922695_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_057d5ffb5b6eab20d18fcb651177cca3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, начало нового учебного года в грузии, образование в грузии, образование, детский сад

Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября

12:58 31.08.2021 (обновлено: 13:08 31.08.2021)
530
© photo: Sputnik / Olga KiknavelidzeОнлайн школа. Дистанционное обучение
Онлайн школа. Дистанционное обучение - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Olga Kiknavelidze
Дополняется
Вопрос возобновления учебы в очном формате с 4 октября будет решаться в зависимости от эпидемиологического положения в конкретном городе и районе
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате - в частности, "дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Что касается государственных и частных детских садов, то они не возобновят работу до 4 октября.
Эпидемия коронавируса - водитель и пассажиры автобуса в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Четвертая волна
Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
13:00
300
9
Что будет с 4 октября и какими критериями будут руководствоваться власти – это разъяснил министр образования и науки Михаил Чхенкели.
"Мы решили, что у нас будет дифференцированный подход. Это означает следующее: в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, там учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате", - отметил Чхенкели.
При этом, как отметил министр, в тех городах и районах, где после 4 октября показатель инфицирования будет ниже 4%, родителям предложат вариант выбора.
"Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000011
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:07Грузинскую драму "Отрицательные числа" высоко оценили в Италии
13:37В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса
13:17Смартфонов iPhone 13 не хватит желающим?
13:00Ограничение на работу общественного транспорта в Грузии продлено до 13 сентября
12:58Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
12:46Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели
12:31Незадекларированное золото изъяли на турецко-грузинской границе
12:16COVID-статистика Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси
12:00Пожар уничтожил многоэтажный жилой дом в Милане - фото
11:59Сила соцсетей: 74-летнему виноградарю из Кахети помогли выплатить банковский долг
11:29Новоселами стали до 500 семей грузинских военнослужащих
11:01Группа ABBA создала аккаунт в TikTok
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 778
10:46В Индии установили причину неизвестной смертельной болезни
10:31"Вы больше не увидите меня кандидатом" - Григол Вашадзе
10:21Гнев природы: кадры последствий урагана "Ида" в США
09:40Пушков о ссоре Литвы с Беларусью и мигрантах: за все надо платить
09:36Закон об осквернении иностранной символики парламент Грузии примет после выборов
09:20Курс лари на вторник – 3,117 GEL/$1
09:01Нацбанк Грузии повысил прогноз экономического роста страны