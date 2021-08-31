https://sputnik-georgia.ru/20210831/ucheba-v-gruzii-nachnetsya-distantsionno-15-sentyabrya-259173752.html

Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября

Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября

Вопрос возобновления учебы в очном формате с 4 октября будет решаться в зависимости от эпидемиологического положения в конкретном городе и районе 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате - в частности, "дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Что касается государственных и частных детских садов, то они не возобновят работу до 4 октября.Что будет с 4 октября и какими критериями будут руководствоваться власти – это разъяснил министр образования и науки Михаил Чхенкели. При этом, как отметил министр, в тех городах и районах, где после 4 октября показатель инфицирования будет ниже 4%, родителям предложат вариант выбора."Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/ogranichenie-na-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-gruzii-prodleno-do-13-sentyabrya-259174032.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, грузия, начало нового учебного года в грузии, образование в грузии, образование, детский сад