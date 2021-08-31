https://sputnik-georgia.ru/20210831/ucheba-v-gruzii-nachnetsya-distantsionno-15-sentyabrya-259173752.html
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
Вопрос возобновления учебы в очном формате с 4 октября будет решаться в зависимости от эпидемиологического положения в конкретном городе и районе 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T12:58+0400
2021-08-31T12:58+0400
2021-08-31T13:08+0400
четвертая волна
общество
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начало нового учебного года в грузии
образование в грузии
образование
детский сад
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате - в частности, "дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.Что касается государственных и частных детских садов, то они не возобновят работу до 4 октября.Что будет с 4 октября и какими критериями будут руководствоваться власти – это разъяснил министр образования и науки Михаил Чхенкели. При этом, как отметил министр, в тех городах и районах, где после 4 октября показатель инфицирования будет ниже 4%, родителям предложат вариант выбора."Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/ogranichenie-na-rabotu-obschestvennogo-transporta-v-gruzii-prodleno-do-13-sentyabrya-259174032.html
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общество, грузия, начало нового учебного года в грузии, образование в грузии, образование, детский сад
Учеба в Грузии начнется дистанционно 15 сентября
12:58 31.08.2021 (обновлено: 13:08 31.08.2021)
Дополняется
Вопрос возобновления учебы в очном формате с 4 октября будет решаться в зависимости от эпидемиологического положения в конкретном городе и районе
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. Учебный год в школах, вузах и колледжах Грузии стартует в дистанционном формате - в частности, "дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября. Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе.
Что касается государственных и частных детских садов, то они не возобновят работу до 4 октября.
Что будет с 4 октября и какими критериями будут руководствоваться власти – это разъяснил министр образования и науки Михаил Чхенкели.
"Мы решили, что у нас будет дифференцированный подход. Это означает следующее: в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, там учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате", - отметил Чхенкели.
При этом, как отметил министр, в тех городах и районах, где после 4 октября показатель инфицирования будет ниже 4%, родителям предложат вариант выбора.
"Если родитель предпочтет, чтобы его ребенок продолжил учебу в дистанционном формате, то мы предоставим такую возможность родителям. Соответственно, предложенная нами система будет максимально гибкой", - отметил Чхенкели.
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