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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html
В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса
В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса
Моноклональные антитела, которые в скором времени получат грузинские медики для лечения коронавируса, с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T13:37+0400
2021-08-31T14:08+0400
четвертая волна
новости
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Так называемые моноклональные антитела, применяемые в лечении коронавируса, поступят в Грузию в ближайшее время, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител.Грузия имеет опыт использования моноклональных антител. В прошлом году страна включилась в клинические испытания этого препарата.Ранее Церцвадзе заявил, что моноклональные антитела используются во время разных заболеваний. Это антитела, которые с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее. Моноклональные антитела против коронавируса уже созданы, и их цель - нейтрализовать вирус, попавший в организм человека, отметил главный инфекционист страны.Испытание этих антител началось в США и еще в нескольких ведущих странах мира. По прямой рекомендации американского ученого-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи Грузия попала в число стран-участников клинического испытания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19

В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса

13:37 31.08.2021 (обновлено: 14:08 31.08.2021)
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© photo : Government of Georgia / FBТенгиз Церцвадзе
Тенгиз Церцвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo : Government of Georgia / FB
Моноклональные антитела, которые в скором времени получат грузинские медики для лечения коронавируса, с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Так называемые моноклональные антитела, применяемые в лечении коронавируса, поступят в Грузию в ближайшее время, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.
Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител.
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"Планируется в скором времени завезти антивирусные медикаменты, терапию будущего – моноклональные антитела, которые пока используются в США, Японии и Великобритании", - заявил Церцвадзе.
Грузия имеет опыт использования моноклональных антител. В прошлом году страна включилась в клинические испытания этого препарата.
Ранее Церцвадзе заявил, что моноклональные антитела используются во время разных заболеваний. Это антитела, которые с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее. Моноклональные антитела против коронавируса уже созданы, и их цель - нейтрализовать вирус, попавший в организм человека, отметил главный инфекционист страны.
Испытание этих антител началось в США и еще в нескольких ведущих странах мира. По прямой рекомендации американского ученого-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи Грузия попала в число стран-участников клинического испытания.
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