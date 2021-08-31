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В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса

В ближайшее время Грузия получит препарат для лечения коронавируса

Моноклональные антитела, которые в скором времени получат грузинские медики для лечения коронавируса, с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T13:37+0400

2021-08-31T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Так называемые моноклональные антитела, применяемые в лечении коронавируса, поступят в Грузию в ближайшее время, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе журналистам.Моноклональные антитела – это один из способов иммунной системы атаковать чужеродные вещества в организме с использованием антител.Грузия имеет опыт использования моноклональных антител. В прошлом году страна включилась в клинические испытания этого препарата.Ранее Церцвадзе заявил, что моноклональные антитела используются во время разных заболеваний. Это антитела, которые с абсолютной точностью садятся на мишень и уничтожают ее. Моноклональные антитела против коронавируса уже созданы, и их цель - нейтрализовать вирус, попавший в организм человека, отметил главный инфекционист страны.Испытание этих антител началось в США и еще в нескольких ведущих странах мира. По прямой рекомендации американского ученого-медика, иммунолога и инфекциониста Энтони Фаучи Грузия попала в число стран-участников клинического испытания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210827/epidemiolog-gruziya-perezhivaet-pik-smertnosti-ot-koronavirusa-258716102.html

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