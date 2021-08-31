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В сезон сбора винограда в Кахети дело найдется и для молодежи
В сезон сбора винограда в Кахети дело найдется и для молодежи
Операторами на винзаводах в Кахети будут работать 150 местных молодых людей 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T16:51+0400
2021-08-31T16:51+0400
2021-08-31T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В Кахети в период сбора винограда - Ртвели--2021 будут трудоустроены 150 молодых местных жителей, сообщает Национальное агентство вина Грузии.Молодые люди будут работать операторами на винзаводах и учитывать сданный фермерами виноград. Они отобраны по результатам собеседований, проведенных в разных муниципалитетах Кахети.Отобранные кандидаты уже прошли обучение у специалистов Министерства окружающей среды и сельского хозяйства в координационном штабе Ртвели-2021.Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный в прошлые годы.Заработная плата молодых людей составит до 900 лари (менее 300 долларов) за сезон.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/rtveli-2021-prinimat-vinograd-ot-fermerov-gruzii-gotovy-do-80-kompaniy-258684883.html
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экономика, новости, грузия, кахети, молодежь, ртвели 2021
В сезон сбора винограда в Кахети дело найдется и для молодежи
Операторами на винзаводах в Кахети будут работать 150 местных молодых людей
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik.
В Кахети в период сбора винограда - Ртвели--2021 будут трудоустроены 150 молодых местных жителей, сообщает
Национальное агентство вина Грузии.
Молодые люди будут работать операторами на винзаводах и учитывать сданный фермерами виноград. Они отобраны по результатам собеседований, проведенных в разных муниципалитетах Кахети.
Отобранные кандидаты уже прошли обучение у специалистов Министерства окружающей среды и сельского хозяйства в координационном штабе Ртвели-2021.
Часть нанятой молодежи уже имеет аналогичный опыт работы, накопленный в прошлые годы.
Заработная плата молодых людей составит до 900 лари (менее 300 долларов) за сезон.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.