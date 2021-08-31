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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/vse-menshe-lyudey-nosyat-maski-v-gruzii-259194863.html
Все меньше людей носят маски в Грузии
Все меньше людей носят маски в Грузии
В том случае, если мы этот показатель увеличим до 95%, будьте уверены, что эпидемию мы сможем остановиться гораздо раньше, заявил эпидемиолог 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T23:14+0400
2021-08-31T23:39+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Показатель ношения масок в Грузии с 50% упал до 47%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.Для того, чтобы снизить случаи коронавируса ношение маски должно быть до 85%.Главный эпидемиолог отметил, что в том случае, если установленные в стране ограничения продолжатся, 60% взрослого населения будет вакцинирована и показатель ношения масок увеличится до 90%, к декабрю показатель инфицирования в Грузии будет в пределах одной или двух сотых.Гамкрелидзе выразил надежду, что в начале будущего года появятся препараты, которые прямо будут воздействовать на коронавирус.В Грузии за последние сутки выявили 4 778 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 549 тысяч случаев инфицирования, более 493 тысяч выздоровели, 7408 скончались.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили тех цифр, которые были во время второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, коронавирус covid-19

Все меньше людей носят маски в Грузии

23:14 31.08.2021 (обновлено: 23:39 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Alexey Maishev / Перейти в фотобанкПассажиры на станции метро "Университет" в Москве
Пассажиры на станции метро Университет в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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В том случае, если мы этот показатель увеличим до 95%, будьте уверены, что эпидемию мы сможем остановиться гораздо раньше, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Показатель ношения масок в Грузии с 50% упал до 47%, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге.
Для того, чтобы снизить случаи коронавируса ношение маски должно быть до 85%.

В том случае, если мы этот показатель увеличим до 95%, будьте уверены, что эпидемию мы сможем остановиться гораздо раньше

Амиран Гамкрелидзе на брифинге - Sputnik Грузия
Амиран Гамкрелидзе
глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии
Главный эпидемиолог отметил, что в том случае, если установленные в стране ограничения продолжатся, 60% взрослого населения будет вакцинирована и показатель ношения масок увеличится до 90%, к декабрю показатель инфицирования в Грузии будет в пределах одной или двух сотых.
Гамкрелидзе выразил надежду, что в начале будущего года появятся препараты, которые прямо будут воздействовать на коронавирус.
Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина на улице в маске - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Четвертая волна
COVID-статистика Грузии: больше всего инфицированных в Тбилиси
Вчера, 12:16
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В Грузии за последние сутки выявили 4 778 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 549 тысяч случаев инфицирования, более 493 тысяч выздоровели, 7408 скончались.
Грузия переживает четвертую волну коронавируса. Весной Грузия перенесла третью волну коронавируса, однако самой тяжелой была вторая волна осенью 2020 года, когда эпидемиологи в день выявляли по 4-5 тысяч случаев коронавируса. На сегодняшний день ежедневные показатели инфицирования уже превысили тех цифр, которые были во время второй волны. По оценке специалистов, четвертая волна является самой агрессивной и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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