https://sputnik-georgia.ru/20210831/vy-bolshe-ne-uvidite-menya-kandidatom---grigol-vashadze-259166869.html

"Вы больше не увидите меня кандидатом" - Григол Вашадзе

"Вы больше не увидите меня кандидатом" - Григол Вашадзе

Бывший лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" решил больше не баллотироваться ни на одних выборах 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T10:31+0400

2021-08-31T10:31+0400

2021-08-31T10:31+0400

политика

новости

грузия

григол вашадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24319/26/243192640_0:188:3304:2047_1920x0_80_0_0_034161c0b993f023666fe150fc4a82e9.jpg

ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Экс-министр иностранных дел Грузии, бывший председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе не будет баллотироваться ни на предстоящих выборах, ни на последующих.Местные выборы пройдут в Грузии в октябре текущего года. Накануне Вашадзе присоединился к "Третьей силе", созданной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе. "Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. Презентация новой политической платформы, которая объединила некоторых оппозиционных лидеров, состоялась в понедельник в Тбилиси.На вопрос журналистов, будет ли он баллотироваться на этих выборах , Вашадзе ответил:"Ни в коем случае, это последние выборы с любой точки зрения. Вы больше не увидите меня кандидатом", - заявил политик.Вместе с тем Вашадзе объяснил, почему решил присоединится к новой политической платформе.Он намерен принять самое активное участие в предвыборной кампании."Однако это касается не только "Третьей силы". Я договорился помочь и кандидатам от других оппозиционных партий", - отметил он.И Григол Вашадзе, и Георгий Вашадзе бывшие члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.Сам Григол Вашадзе до приезда на родину работал в МИД СССР. В Грузии занимал ряд ключевых постов в правительстве Михаила Саакашвили: в 2008 году с ноября по декабрь был министром культуры и спорта, в декабря 2008 по октябрь 2012 года – министром иностранных дел. Причем какое-то время МИД Грузии он возглавлял являясь гражданином России. Только после скандала, поднятого оппозицией, Вашадзе официально отказался от российского гражданства. В 2018 году, будучи уже председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение", Вашадзе баллотировался в президенты Грузии. Бизнесмен и импресарио своей супруги, балерины Нины Ананиашвили. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/platforma-tretya-sila-prezentovala-svoikh-chlenov-pered-mestnymi-vyborami-v-gruzii-259160676.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, григол вашадзе