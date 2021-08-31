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Местные выборы в Грузии 2021
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Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели
Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели
Технология, которую ЦИК Грузии предлагает использовать на нескольких избирательных участках, прошла испытания во многих странах мира 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T12:46+0400
2021-08-31T12:46+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии рассматривает вопрос внедрения технологии электронного подсчета голосов на нескольких избирательных участках, говорится в сообщении ЦИК.В случае внедрения проекта, на нескольких заранее отобранных участках избиратели смогут проголосовать с использованием электронной технологии, а итоги голосования, посредством электронного подсчета, станут известны сразу после завершения процедуры.Для достижения указанной цели ЦИК ведет переговоры с одной из ведущих компаний "Смартматик". Представители компании провели показательную презентацию для членов Центризбиркома и детально объяснили, как электронное устройство может быть использовано в процессе голосования и подсчета голосов.Технология, которую ЦИК Грузии предлагает использовать на нескольких избирательных участках во время выборов 2 октября, прошла испытания во многих странах мира. С ее помощью выборы частично или полностью проводятся в таких странах, как США, Великобритания, Франция, странах Азии.Система электронных выборов – новая система голосования, которая должна обеспечить справедливые выборы и помочь избежать фальсификаций.По этой модели на избирательных участках будет электронная идентификация избирателей, а сами бюллетени будут снабжены специальными штрих-кодами, и их невозможно будет подменить.Кроме того, подсчет голосов будет вестись под камерами, а бюллетени – сканироваться при подсчете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruziya-vtoroy-raz-budet-golosovat-v-maskakh-koronavirusnye-strasti-po-vyboram-258882755.html
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новости, грузия, местные выборы

Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели

12:46 31.08.2021
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovЦИК Грузии
ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Технология, которую ЦИК Грузии предлагает использовать на нескольких избирательных участках, прошла испытания во многих странах мира
ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии рассматривает вопрос внедрения технологии электронного подсчета голосов на нескольких избирательных участках, говорится в сообщении ЦИК.
В случае внедрения проекта, на нескольких заранее отобранных участках избиратели смогут проголосовать с использованием электронной технологии, а итоги голосования, посредством электронного подсчета, станут известны сразу после завершения процедуры.
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Для достижения указанной цели ЦИК ведет переговоры с одной из ведущих компаний "Смартматик". Представители компании провели показательную презентацию для членов Центризбиркома и детально объяснили, как электронное устройство может быть использовано в процессе голосования и подсчета голосов.

"Это одна из возможностей, которая сводит к минимуму вероятность любых манипуляций в день голосования. Электронная модель позволяет получить результаты в очень короткие сроки - фактически сразу после завершения процедуры голосования можно будет объявить результаты на этом конкретном участке. После детального рассмотрения проекта в ближайшие дни ЦИК примет решение", - заявил председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили.

Технология, которую ЦИК Грузии предлагает использовать на нескольких избирательных участках во время выборов 2 октября, прошла испытания во многих странах мира. С ее помощью выборы частично или полностью проводятся в таких странах, как США, Великобритания, Франция, странах Азии.
Система электронных выборов – новая система голосования, которая должна обеспечить справедливые выборы и помочь избежать фальсификаций.
По этой модели на избирательных участках будет электронная идентификация избирателей, а сами бюллетени будут снабжены специальными штрих-кодами, и их невозможно будет подменить.
Кроме того, подсчет голосов будет вестись под камерами, а бюллетени – сканироваться при подсчете.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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