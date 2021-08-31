https://sputnik-georgia.ru/20210831/vybory-v-gruzii-na-nekotorykh-uchastkakh-mogut-proyti-po-novoy-modeli-259172377.html

Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели

Выборы в Грузии на некоторых участках могут пройти по новой модели

Технология, которую ЦИК Грузии предлагает использовать на нескольких избирательных участках, прошла испытания во многих странах мира 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T12:46+0400

2021-08-31T12:46+0400

2021-08-31T12:46+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии рассматривает вопрос внедрения технологии электронного подсчета голосов на нескольких избирательных участках, говорится в сообщении ЦИК.В случае внедрения проекта, на нескольких заранее отобранных участках избиратели смогут проголосовать с использованием электронной технологии, а итоги голосования, посредством электронного подсчета, станут известны сразу после завершения процедуры.Для достижения указанной цели ЦИК ведет переговоры с одной из ведущих компаний "Смартматик". Представители компании провели показательную презентацию для членов Центризбиркома и детально объяснили, как электронное устройство может быть использовано в процессе голосования и подсчета голосов.Технология, которую ЦИК Грузии предлагает использовать на нескольких избирательных участках во время выборов 2 октября, прошла испытания во многих странах мира. С ее помощью выборы частично или полностью проводятся в таких странах, как США, Великобритания, Франция, странах Азии.Система электронных выборов – новая система голосования, которая должна обеспечить справедливые выборы и помочь избежать фальсификаций.По этой модели на избирательных участках будет электронная идентификация избирателей, а сами бюллетени будут снабжены специальными штрих-кодами, и их невозможно будет подменить.Кроме того, подсчет голосов будет вестись под камерами, а бюллетени – сканироваться при подсчете.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruziya-vtoroy-raz-budet-golosovat-v-maskakh-koronavirusnye-strasti-po-vyboram-258882755.html

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новости, грузия, местные выборы