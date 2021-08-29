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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210829/gruziya-vtoroy-raz-budet-golosovat-v-maskakh-koronavirusnye-strasti-po-vyboram-258882755.html
Грузия второй раз будет голосовать в масках: коронавирусные страсти по выборам
Грузия второй раз будет голосовать в масках: коронавирусные страсти по выборам
Выборы в Грузии пройдут 2 октября, и ЦИК Грузии уже принял список правил, которые будут соблюдаться во время дня голосования 29.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-29T09:01+0400
2021-08-29T09:01+0400
местные выборы в грузии 2021
политика грузии
грузия
местные выборы
политика
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Через месяц в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, однако на фоне пика четвертой волны коронавируса все чаще встает вопрос о переносе даты выборов.Сейчас ежедневное число заболевших превышает отметку 4-5 тысяч. Показатель смертей за сутки уже неделю как перевалил за 70.Сравнение показателей инфицирования коронавирусом перед выборами 2020 и 2021 годаЭпидемиологи видят выход в социальной ответственности и прививках. Однако, несмотря на ускорившиеся в августе темпы вакцинации, на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины сделали лишь около 27% населения, а полностью привиты более 12%, тогда как для выработки массового иммунитета должно быть привито минимум 70% жителей страны.Споры по выборамПервой тему переноса выборов подняла Народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее мнению, растущее число заболевших и умирающих от коронавируса в стране является поводом для переноса выборов и объявления в стране чрезвычайного положения.Согласно законодательству Грузии, чрезвычайное положение – единственная причина для переноса выборов на более поздний срок.Однако мнение Народного защитника разделили далеко не все партии. Пока за перенос выборов выступает лишь объединение "Третья сила" и один из ее лидеров Георгий Вашадзе.В самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" против переноса выборов."Выборы переносить нельзя, тем более что в стране серьезный политический кризис и у нас есть правительство, которое борется не с пандемией, а с политическими оппонентами. Эти выборы должны стать началом смены правительства", – сказал представитель партии Ника Оболадзе.Против переноса выборов выступает и правящая партия "Грузинская мечта". Один из ее лидеров, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что требующая переноса выборов оппозиция просто боится проиграть их.Нецелесообразным перенос выборов считает и президент Грузии Саломе Зурабишвили.В то же время президент Грузии подчеркнула, что речь идет о ситуации на сегодняшний день, когда пик волны коронавируса начал постепенно спадать, а число вакцинированных растет с каждым днем."Решение в будущем нам продиктует сложившаяся на то время ситуация – если мы не сможем сохранить тенденцию с стабильности и замедлится курс вакцинации, мы не сможем провести выборы", - сказала она.Не рассматривают вопрос переноса выборов и грузинские эпидемиологи. Как отметили в Минздраве Грузии, выборы – это спланированный процесс с принятием определенных мер безопасности, а опасны же спонтанные и незапланированные мероприятия.Безопасность на выборахВыборы в Грузии пройдут 2 октября, и ЦИК Грузии уже принял список правил, которые будут соблюдаться во время дня голосования.Согласно им, избиратели и члены комиссий будут находиться на избирательных участках в масках. Маску избирателям придется снять лишь дважды при предъявлении документов. Кроме того, на участках избиратели должны дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и пользоваться одноразовыми ручками.Члены комиссии и наблюдатели перед каждым входом в здание будут проходить проверку температуры.Все поверхности будут дезинфицироваться каждые три часа, на входе будут установлены дезбарьеры.Кроме того, ЦИК Грузии уже пообещал обеспечить максимальную вакцинацию членов комиссий до дня голосования, чтобы сократить риск распространения вируса.Чего ждать после выборовВ 2020 году после выборов в октябре в Грузии стала резко ухудшаться эпидемиологическая ситуация, и уже в ноябре в стране был объявлен локдаун. Тогда число заболевших достигало до 3-4 тысяч в сутки.Однако были виной тому выборы или массовые акции протеста против итогов выборов организованные оппозицией, где протестующие не соблюдали дистанцию и не носили масок, эпидемиологи не говорят.Также не берутся они и прогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация и после этих выборов. Однако уже на сегодняшний день ресурс больниц в Грузии практически уже исчерпан, и в стране появились полевые госпитали.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика грузии, грузия, местные выборы, политика, коронавирус covid-19

Грузия второй раз будет голосовать в масках: коронавирусные страсти по выборам

09:01 29.08.2021
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© photo: Sputnik / StringerПарламентские выборы 2020. Очередь из избирателей на входе в участок
Парламентские выборы 2020. Очередь из избирателей на входе в участок - Sputnik Грузия, 1920, 29.08.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Выборы в Грузии пройдут 2 октября, и ЦИК Грузии уже принял список правил, которые будут соблюдаться во время дня голосования
ТБИЛИСИ, 29 авг – Sputnik. Через месяц в Грузии пройдут выборы в органы местной власти, однако на фоне пика четвертой волны коронавируса все чаще встает вопрос о переносе даты выборов.
Сейчас ежедневное число заболевших превышает отметку 4-5 тысяч. Показатель смертей за сутки уже неделю как перевалил за 70.
Сравнение показателей инфицирования коронавирусом перед выборами 2020 и 2021 года
2020 год 2021 год
Число заболевших за август 284 118 291
Общее число заболевших к 28 августу 1 455 540 449
Число скончавшихся к 28 августа 17 7 175
Эпидемиологи видят выход в социальной ответственности и прививках. Однако, несмотря на ускорившиеся в августе темпы вакцинации, на сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины сделали лишь около 27% населения, а полностью привиты более 12%, тогда как для выработки массового иммунитета должно быть привито минимум 70% жителей страны.

Споры по выборам

Первой тему переноса выборов подняла Народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее мнению, растущее число заболевших и умирающих от коронавируса в стране является поводом для переноса выборов и объявления в стране чрезвычайного положения.
Согласно законодательству Грузии, чрезвычайное положение – единственная причина для переноса выборов на более поздний срок.
Акция протеста оппозиции у здания парламента 20 июня 2020 года. Малхаз Мачаликашвили - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
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Однако мнение Народного защитника разделили далеко не все партии. Пока за перенос выборов выступает лишь объединение "Третья сила" и один из ее лидеров Георгий Вашадзе.
В самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" против переноса выборов.
"Выборы переносить нельзя, тем более что в стране серьезный политический кризис и у нас есть правительство, которое борется не с пандемией, а с политическими оппонентами. Эти выборы должны стать началом смены правительства", – сказал представитель партии Ника Оболадзе.
Против переноса выборов выступает и правящая партия "Грузинская мечта". Один из ее лидеров, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что требующая переноса выборов оппозиция просто боится проиграть их.
Нецелесообразным перенос выборов считает и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Стабильности в стране перенос выборов не способствует. Как мы смогли принять меры к выборам 2020 года, так и сейчас надо принять меры, чтобы избирателям была гарантирована безопасность".

Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии
В то же время президент Грузии подчеркнула, что речь идет о ситуации на сегодняшний день, когда пик волны коронавируса начал постепенно спадать, а число вакцинированных растет с каждым днем.
"Решение в будущем нам продиктует сложившаяся на то время ситуация – если мы не сможем сохранить тенденцию с стабильности и замедлится курс вакцинации, мы не сможем провести выборы", - сказала она.
Не рассматривают вопрос переноса выборов и грузинские эпидемиологи. Как отметили в Минздраве Грузии, выборы – это спланированный процесс с принятием определенных мер безопасности, а опасны же спонтанные и незапланированные мероприятия.

Безопасность на выборах

Выборы в Грузии пройдут 2 октября, и ЦИК Грузии уже принял список правил, которые будут соблюдаться во время дня голосования.
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Согласно им, избиратели и члены комиссий будут находиться на избирательных участках в масках. Маску избирателям придется снять лишь дважды при предъявлении документов. Кроме того, на участках избиратели должны дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и пользоваться одноразовыми ручками.
Члены комиссии и наблюдатели перед каждым входом в здание будут проходить проверку температуры.
Все поверхности будут дезинфицироваться каждые три часа, на входе будут установлены дезбарьеры.
Кроме того, ЦИК Грузии уже пообещал обеспечить максимальную вакцинацию членов комиссий до дня голосования, чтобы сократить риск распространения вируса.

Чего ждать после выборов

В 2020 году после выборов в октябре в Грузии стала резко ухудшаться эпидемиологическая ситуация, и уже в ноябре в стране был объявлен локдаун. Тогда число заболевших достигало до 3-4 тысяч в сутки.
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Однако были виной тому выборы или массовые акции протеста против итогов выборов организованные оппозицией, где протестующие не соблюдали дистанцию и не носили масок, эпидемиологи не говорят.
Также не берутся они и прогнозировать, какой будет эпидемиологическая ситуация и после этих выборов. Однако уже на сегодняшний день ресурс больниц в Грузии практически уже исчерпан, и в стране появились полевые госпитали.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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