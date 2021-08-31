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Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек

Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек

Задержанные обвиняются в подделке и реализации поддельных документов 31.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-31T15:47+0400

2021-08-31T15:47+0400

2021-08-31T16:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации уличены семь человек, сообщает пресс-служба Службы госбезопасности Грузии.Следствием было установлено, что из всех задержанных четыре человека за 350 евро изготовили для граждан Грузии поддельные документы о пройденном курсе вакцинации препаратом Pfizer, а еще три человека изготавливали и продавали документы, подтверждающие вакцинацию китайским препаратом Sinopharm.Следствие по статье изготовление и реализация поддельных документов ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, преступность в грузии