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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/za-poddelku-kovid-pasportov-v-gruzii-zaderzhany-sem-chelovek-259179701.html
Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
Задержанные обвиняются в подделке и реализации поддельных документов 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T15:47+0400
2021-08-31T16:09+0400
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации уличены семь человек, сообщает пресс-служба Службы госбезопасности Грузии.Следствием было установлено, что из всех задержанных четыре человека за 350 евро изготовили для граждан Грузии поддельные документы о пройденном курсе вакцинации препаратом Pfizer, а еще три человека изготавливали и продавали документы, подтверждающие вакцинацию китайским препаратом Sinopharm.Следствие по статье изготовление и реализация поддельных документов ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, преступность в грузии

Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек

15:47 31.08.2021 (обновлено: 16:09 31.08.2021)
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© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Задержанные обвиняются в подделке и реализации поддельных документов
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации уличены семь человек, сообщает пресс-служба Службы госбезопасности Грузии.
Следствием было установлено, что из всех задержанных четыре человека за 350 евро изготовили для граждан Грузии поддельные документы о пройденном курсе вакцинации препаратом Pfizer, а еще три человека изготавливали и продавали документы, подтверждающие вакцинацию китайским препаратом Sinopharm.
Следствие по статье изготовление и реализация поддельных документов ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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