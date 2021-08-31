https://sputnik-georgia.ru/20210831/za-poddelku-kovid-pasportov-v-gruzii-zaderzhany-sem-chelovek-259179701.html
Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
Задержанные обвиняются в подделке и реализации поддельных документов 31.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-31T15:47+0400
2021-08-31T15:47+0400
2021-08-31T16:09+0400
новости
грузия
преступность в грузии
четвертая волна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3e580e349fc893c6f372b783f4c61c5d.jpg
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik. В изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации уличены семь человек, сообщает пресс-служба Службы госбезопасности Грузии.Следствием было установлено, что из всех задержанных четыре человека за 350 евро изготовили для граждан Грузии поддельные документы о пройденном курсе вакцинации препаратом Pfizer, а еще три человека изготавливали и продавали документы, подтверждающие вакцинацию китайским препаратом Sinopharm.Следствие по статье изготовление и реализация поддельных документов ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_2a35eaa8723388921b8ea50759db7958.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, преступность в грузии
Подделка ковид-паспортов в Грузии - задержаны семь человек
15:47 31.08.2021 (обновлено: 16:09 31.08.2021)
Задержанные обвиняются в подделке и реализации поддельных документов
ТБИЛИСИ, 31 авг – Sputnik.
В изготовлении и реализации поддельных документов о вакцинации уличены семь человек, сообщает
пресс-служба Службы госбезопасности Грузии.
Следствием было установлено, что из всех задержанных четыре человека за 350 евро изготовили для граждан Грузии поддельные документы о пройденном курсе вакцинации препаратом Pfizer, а еще три человека изготавливали и продавали документы, подтверждающие вакцинацию китайским препаратом Sinopharm.
Следствие по статье изготовление и реализация поддельных документов ведет Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.