Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/ani-lorak-zapodozrili-v-zloupotreblenii-fotoshopom-na-foto-s-kirkorovym-259214406.html
Ани Лорак заподозрили в злоупотреблении фотошопом на фото с Киркоровым
Ани Лорак заподозрили в злоупотреблении фотошопом на фото с Киркоровым
Певица дурачит подписчиков? До чего только не доводят модные страсти по стройности 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T15:15+0400
2021-09-01T15:15+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
филипп киркоров
фотошоп
ани лорак
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252423565_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_72b24fc361429afd8fd45a34f385acbf.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российскую артистку Ани Лорак уличили в злоупотреблении фотошопом на снимке с Филиппом Киркоровым.Ани Лорак и Филипп Киркоров активно делились фотографиями с фестиваля "Новая волна". Однако подписчики заподозрили "неладное", когда заметили, что одно и тоже совместное фото Лорак и Киркорова отличается друг от друга.Самые любопытные просто объединили два фото для сравнения, чтобы разница была виднее. Так, пользователи могут заметить, что на снимке, который выложила Лорак – она выглядит худее, чем на фото, которым поделился Филипп."Найти десять отличий?", "До ужина и после", "Филипп спалил всю контору ахахаха. Хотя и так всегда было понятно, что она себя фотошопит", "Филя на честном бодипозитиве", "Почему они себя так не любят??? И фитнесы, и операции, и лучшие косметологии, а нет. Все равно шопят, шопят и шопят себя... Чего им не хватает?", – пишут пользователи.Фотографии остались у обоих артистов на страницах, их не удалили, однако и комментариев по этому поводу не писали.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252423565_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b66cfa02affcc21b04fd18c2b8a0803c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
филипп киркоров, фотошоп, ани лорак, российский шоу-бизнес

Ани Лорак заподозрили в злоупотреблении фотошопом на фото с Киркоровым

15:15 01.09.2021
240
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Ани Лорак
Певица Ани Лорак - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Певица дурачит подписчиков? До чего только не доводят модные страсти по стройности
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российскую артистку Ани Лорак уличили в злоупотреблении фотошопом на снимке с Филиппом Киркоровым.
Ани Лорак и Филипп Киркоров активно делились фотографиями с фестиваля "Новая волна". Однако подписчики заподозрили "неладное", когда заметили, что одно и тоже совместное фото Лорак и Киркорова отличается друг от друга.
Самые любопытные просто объединили два фото для сравнения, чтобы разница была виднее. Так, пользователи могут заметить, что на снимке, который выложила Лорак – она выглядит худее, чем на фото, которым поделился Филипп.
"Найти десять отличий?", "До ужина и после", "Филипп спалил всю контору ахахаха. Хотя и так всегда было понятно, что она себя фотошопит", "Филя на честном бодипозитиве", "Почему они себя так не любят??? И фитнесы, и операции, и лучшие косметологии, а нет. Все равно шопят, шопят и шопят себя... Чего им не хватает?", – пишут пользователи.
Фотографии остались у обоих артистов на страницах, их не удалили, однако и комментариев по этому поводу не писали.
Читайте также:
"Силиконовая долина": Лорак в мокром купальнике вызвала критику в Сети
Все из-за платья: Ани Лорак едва ли не спутали с Дженнифер Лопес
Как похожи: парные образы Ани Лорак с дочкой восхитили Сеть и Киркорова
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:59На акции протеста у мэрии Тбилиси задержан лейборист
14:44История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию
14:29Какой партии жертвуют больше денег перед выборами в Грузии
13:57Первый участок на Рикотском перевале откроют в сентябре
13:41Фестиваль уличного арт-искусства пройдет в Тбилиси
13:27Страшные последствия урагана "Ида" - фото разрушений
13:26Гарибашвили: Европарламентарий - не мой начальник
12:52Глава МИД России: Москва готова восстановить отношения с Грузией
12:46Шевцов: Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ
12:31"Я рисую мир" – 1 сентября стартовал Международный детский конкурс
12:27Стихийный лагерь афганских беженцев у границы с Пакистаном
11:44COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 сентября
11:21Пиар Грузии и благотворительность – чем запоминаются грузинские студенты в России?
11:06Полузащитник сборной Грузии по футболу продолжит карьеру в Польше
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
10:51Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
10:34Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
10:19Грузинский теннисист вышел во второй круг US Open
10:07Бесплатная выдача удостоверений личности началась в Грузии
09:47Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео