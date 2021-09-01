https://sputnik-georgia.ru/20210901/ani-lorak-zapodozrili-v-zloupotreblenii-fotoshopom-na-foto-s-kirkorovym-259214406.html

Ани Лорак заподозрили в злоупотреблении фотошопом на фото с Киркоровым

Ани Лорак заподозрили в злоупотреблении фотошопом на фото с Киркоровым

Певица дурачит подписчиков? До чего только не доводят модные страсти по стройности 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T15:15+0400

2021-09-01T15:15+0400

2021-09-01T15:15+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

филипп киркоров

фотошоп

ани лорак

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1a/252423565_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_72b24fc361429afd8fd45a34f385acbf.jpg

ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Российскую артистку Ани Лорак уличили в злоупотреблении фотошопом на снимке с Филиппом Киркоровым.Ани Лорак и Филипп Киркоров активно делились фотографиями с фестиваля "Новая волна". Однако подписчики заподозрили "неладное", когда заметили, что одно и тоже совместное фото Лорак и Киркорова отличается друг от друга.Самые любопытные просто объединили два фото для сравнения, чтобы разница была виднее. Так, пользователи могут заметить, что на снимке, который выложила Лорак – она выглядит худее, чем на фото, которым поделился Филипп."Найти десять отличий?", "До ужина и после", "Филипп спалил всю контору ахахаха. Хотя и так всегда было понятно, что она себя фотошопит", "Филя на честном бодипозитиве", "Почему они себя так не любят??? И фитнесы, и операции, и лучшие косметологии, а нет. Все равно шопят, шопят и шопят себя... Чего им не хватает?", – пишут пользователи.Фотографии остались у обоих артистов на страницах, их не удалили, однако и комментариев по этому поводу не писали.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

филипп киркоров, фотошоп, ани лорак, российский шоу-бизнес