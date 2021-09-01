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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3886-259197993.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 4 103 человека, а с начала пандемии - 497 517 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T10:55+0400
2021-09-01T11:01+0400
четвертая волна
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коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 886. Скончались 74 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 553 697 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 103 человека, а с начала пандемии – 497 517. Скончались 7 482 человека.За сутки сделано 52 162 теста, в том числе 30 129 на антиген и 22 033 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,45%, за последние 14 дней – 9,99%, за последние семь дней – 9,36%.К этому времени сделано 1 210 746 прививок, в том числе за последние сутки – 26 201.В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 393, в ковид-гостиницах – 2 454.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886

10:55 01.09.2021 (обновлено: 11:01 01.09.2021)
630
© Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - машина Скорой помощи на улице и прохожие в масках
Эпидемия коронавируса - машина Скорой помощи на улице и прохожие в масках - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 4 103 человека, а с начала пандемии - 497 517
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 886. Скончались 74 человека.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 553 697 случаев заражения.
Пандемия коронавируса - дети в масках - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
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Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 103 человека, а с начала пандемии – 497 517. Скончались 7 482 человека.
За сутки сделано 52 162 теста, в том числе 30 129 на антиген и 22 033 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,45%, за последние 14 дней – 9,99%, за последние семь дней – 9,36%.
К этому времени сделано 1 210 746 прививок, в том числе за последние сутки – 26 201.
В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 393, в ковид-гостиницах – 2 454.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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