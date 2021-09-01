https://sputnik-georgia.ru/20210901/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-3886-259197993.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 4 103 человека, а с начала пандемии - 497 517 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T10:55+0400
2021-09-01T10:55+0400
2021-09-01T11:01+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0f/251735270_25:0:2976:1660_1920x0_80_0_0_0d0755689475215e924f6cb798b3df18.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 886. Скончались 74 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 553 697 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 103 человека, а с начала пандемии – 497 517. Скончались 7 482 человека.За сутки сделано 52 162 теста, в том числе 30 129 на антиген и 22 033 ПЦР-теста.Показатель инфицирования: за сутки – 7,45%, за последние 14 дней – 9,99%, за последние семь дней – 9,36%.К этому времени сделано 1 210 746 прививок, в том числе за последние сутки – 26 201.В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 393, в ковид-гостиницах – 2 454.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0f/251735270_394:0:2607:1660_1920x0_80_0_0_63d5666867cdd78246f92be1a418ead9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
10:55 01.09.2021 (обновлено: 11:01 01.09.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 74 человека, выздоровели за сутки 4 103 человека, а с начала пандемии - 497 517
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 886. Скончались 74 человека.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 553 697 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 4 103 человека, а с начала пандемии – 497 517. Скончались 7 482 человека.
За сутки сделано 52 162 теста, в том числе 30 129 на антиген и 22 033 ПЦР-теста.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,45%, за последние 14 дней – 9,99%, за последние семь дней – 9,36%.
К этому времени сделано 1 210 746 прививок, в том числе за последние сутки – 26 201.
В карантине в данное время находятся 111 человек, в стационарах – 7 393, в ковид-гостиницах – 2 454.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.