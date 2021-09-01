https://sputnik-georgia.ru/20210901/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-1-sentyabrya-259202753.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 сентября

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 1 сентября

В ковид-клиниках Грузии к этому времени 1 560 тяжелых пациентов, 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T11:44+0400

2021-09-01T11:44+0400

2021-09-01T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. За последние сутки в Грузии сделано 52 162 теста на коронавирус и выявлено 3 886 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 553 697 случаев инфицирования.За последние сутки от коронавируса излечились 4 103 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 497 517 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 74 пациента, а с начала пандемии – 7 482.Из 3 886 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 1 509.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:Аджария – 445Имерети – 487Квемо Картли – 280Шида Картли – 223Гурия – 97Самегрело - Земо Сванети – 279Кахети – 369Мцхета-Мтианети – 84Самцхе-Джавахети – 86Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 27.На данный момент в Грузии 48 672 активных случая, из них 7 393 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 560 пациентов тяжелое, 379 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 2 454 пациента находятся в ковид-гостиницах. 38 825 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 111 человек, а в самоизоляции – 44 596.Показатель положительности по данным на 31 августа составляет 7,45%, за две недели – 9,99%, за семь дней – 9,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/naskolko-chasto-boleyut-deti-koronavirusom-v-gruzii--statistika-259182534.html

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