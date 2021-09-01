https://sputnik-georgia.ru/20210901/dazhe-smotret-na-etot-stikh-ne-mogu-trudnye-budni-pervoklashki-snyali-na-video-259221936.html
"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео
"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео
Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T17:39+0400
2021-09-01T17:39+0400
2021-09-01T17:38+0400
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Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А.С. Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый". По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это "нереально".Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: "Что я поделаю, если у вас программа такая". Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.Смотрите на видео также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , дети
"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео
Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?
На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А.С. Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый". По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это "нереально".
Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: "Что я поделаю, если у вас программа такая". Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.
В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.