https://sputnik-georgia.ru/20210901/dazhe-smotret-na-etot-stikh-ne-mogu-trudnye-budni-pervoklashki-snyali-na-video-259221936.html

"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео

"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео

Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T17:39+0400

2021-09-01T17:39+0400

2021-09-01T17:38+0400

видеоклуб

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259221869_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_b245eb84eda51e6afeed2794a699916c.png

Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А.С. Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый". По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это "нереально".Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: "Что я поделаю, если у вас программа такая". Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , дети