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"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео
"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео
Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 01.09.2021, Sputnik Грузия
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Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А.С. Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый". По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это "нереально".Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: "Что я поделаю, если у вас программа такая". Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , дети

"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки сняли на видео

17:39 01.09.2021
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© Youtube / Ketrin Fox"Даже смотреть на этот стих не могу": трудные будни первоклашки на видео
Даже смотреть на этот стих не могу: трудные будни первоклашки на видео - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Youtube / Ketrin Fox
Дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Тяжелая жизнь школьника только началась, а образовательная программа уже доводит его до слез, разве можно его в чем-то винить?
На этом видео маленький мальчик не может выучить стихотворение А.С. Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый". По его словам, такое нельзя давать учить первоклассникам, потому что сделать это "нереально".
Хоть первоклассник и говорит матери, что стихотворение слишком большое и выучить его в первом классе нельзя, она спокойно отвечает: "Что я поделаю, если у вас программа такая". Затем мальчик начинает говорить на отстраненные темы, чтобы отвлечь мать, но получается у него это плохо.
В комментариях под видео многие отметили, что ребенок ни в чем не виноват, и данное стихотворение они учили в свое время в пятом или шестом классе. Кроме того, многим не понравилось, что в первом классе у ребят шесть уроков, вместо положенных четырех, а то и трех.
Смотрите на видео также:
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