https://sputnik-georgia.ru/20210901/epidemiologicheskaya-situatsiya-v-gruzii-medlenno-no-uluchshaetsya-259219436.html

Эпидемиологическая ситуация в Грузии медленно, но улучшается

Эпидемиологическая ситуация в Грузии медленно, но улучшается

По мнению эпидемиологов, эпидемия пошла на спад, благодаря интенсивности прививок, введенным ограничениям и биологической цикличности вируса 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T17:19+0400

2021-09-01T17:19+0400

2021-09-01T17:19+0400

четвертая волна

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Медленными темпами, но эпидситуация в Грузии улучшается, заявил в эфире телекомпании Imedi глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По его словам, наблюдается тенденция снижения новых случаев инфицирования и эпидситуация улучшается."Эпидситуация медленными темпами, но улучшается... Пока мы очень далеки от того, чтобы сказать, что улучшения серьезно ощутимы", - заявил Гамкрелидзе.Главный эпидемиолог страны пояснил, что на улучшение эпидситуации повлияло несколько факторов. Первое - это интенсивность прививок в течение одного месяца, введенные ограничения и биологическая цикличность вируса.По последним данным, в Грузии сделано 1 210 746 прививок. Одной дозой вакцинированы 802 083 человека – это 28.1% населения, полностью двумя дозами - 408 663, 14.3% населения.К этому времени с начала пандемии в Грузии уже зафиксировано более 553 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, более 497 тысяч излечились, 7 482 скончались.Грузия переживает четвертую волну коронавируса. По оценкам специалистов, четвертая волна самая агрессивная, и связано это с распространением индийского штамма коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/v-blizhayshee-vremya-gruziya-poluchit-preparat-dlya-lecheniya-koronavirusa-259175024.html

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новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19