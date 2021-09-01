https://sputnik-georgia.ru/20210901/garibashvili-prizval-evroparlamentariev-ne-delat-pospeshnykh-zayavleniy-259208810.html

Гарибашвили: Европарламентарий - не мой начальник

Гарибашвили: Европарламентарий - не мой начальник

Премьер-министр Грузии считает, что европейские партнеры необъективно оценивают ситуацию в стране 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T13:26+0400

2021-09-01T13:26+0400

2021-09-01T15:29+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили резко отреагировал на заявление, сделанное членами Европарламента по поводу второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза стране.После того, как Гарибашвили объявил, что правительство Грузии решило отказаться от второго транша от ЕС в 75 миллионов евро, европарламентарий Виола фон Крамон заявила, что Грузия не могла отказаться от кредита ЕС, так как он ей и не полагался из-за провала судебной реформы."Европарламентарий - не мой начальник, мой начальник - грузинский народ", - заявил Гарибашвили журналистам, комментируя заявление представительства ЕС в Грузии.После того, как Гарибашвили объявил, что правительство Грузии решило отказаться от второго транша ЕС в размере 75 миллионов евро, европарламентарий Виола фон Крамон заявила, что Грузия не могла отказаться от кредита, так как он ей не полагался из-за провала судебной реформы.Также в начале июля пресс-спикер Еврокомиссии Питер Станко заявил, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить под угрозу решение о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи Грузии.Гарибашвили ответил и по поводу реформы судебной системы, заявив, что она в Грузии "намного опережает судебные системы стран, нынешних членов Евросоюза".По его словам, все хорошо помнят, какой суд приняла после прихода к власти "Грузинская мечта", после чего "был проведен ряд ощутимых реформ".Глава правительства пояснил, что правящая партия вышла из Соглашения Мишеля, потому что его не подписало "Единое национальное движение".Но тем не менее, "Грузинская мечта" продолжает осуществлять начатые реформы.Парламент Грузии 12 июля поддержал шесть кандидатов в судьи Верховного суда из девяти представленных Высшим советом юстиции, что вызвало резкое недовольство западных партнеров из-за игнорирования условий соглашения подписанного при посредничестве ЕС, согласно которым назначение судей должно было быть отложено до проведения реформы.Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruziya-mozhet-otkazatsya-ot-kredita-evrosoyuza-259181384.html

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