https://sputnik-georgia.ru/20210901/glavnyy-trener-sbornoy-kosovo-po-futbolu-zhdu-interesnogo-futbola-s-gruziey-259227996.html

Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией

Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией

Тренер выразил сожаление, что матч пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса 01.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд считает, что отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Грузии должен получиться интересным. Об этом швейцарский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook."Для нас и сборной Грузии это очень непростая группа. Я смотрел отборочные матчи грузинской команды – она играла в качественный и красивый футбол. Квалификационный цикл мы начали с двух поражений. Думаю, сейчас настало время что-то показать. Нам действительно необходимо выложиться по максимуму и увезти из Грузии три очка. Жду от предстоящей игры интересного футбола", - сказал Шалланд.Посетовал швейцарец и на пустые трибуны, при которых пройдет матч."Очень жаль, что матч пройдет без зрителей. Но мы все знаем, что в такое непростое время по-другому не получится. Соблюдать COVID-ограничения необходимо", – отметил он.Отборочный матч ЧМ-2022 в группе "В" между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.После трех отборочных матчей ЧМ-2022, сборная Грузии набрала одно очко и располагается на четвертом месте в группе. Что касается Косово, то обе свои встречи косовары проиграли и замыкают турнирную таблицу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210901/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-match-s-kosovo-my-dolzhny-vyigrat-259225191.html

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