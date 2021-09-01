Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210901/glavnyy-trener-sbornoy-kosovo-po-futbolu-zhdu-interesnogo-futbola-s-gruziey-259227996.html
Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
Тренер выразил сожаление, что матч пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T20:44+0400
2021-09-01T20:47+0400
спорт
новости
грузия
футбол
косово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259227859_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_91b061d78bd0bd12cf2b3391dfb88ec6.jpg
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд считает, что отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Грузии должен получиться интересным. Об этом швейцарский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook."Для нас и сборной Грузии это очень непростая группа. Я смотрел отборочные матчи грузинской команды – она играла в качественный и красивый футбол. Квалификационный цикл мы начали с двух поражений. Думаю, сейчас настало время что-то показать. Нам действительно необходимо выложиться по максимуму и увезти из Грузии три очка. Жду от предстоящей игры интересного футбола", - сказал Шалланд.Посетовал швейцарец и на пустые трибуны, при которых пройдет матч."Очень жаль, что матч пройдет без зрителей. Но мы все знаем, что в такое непростое время по-другому не получится. Соблюдать COVID-ограничения необходимо", – отметил он.Отборочный матч ЧМ-2022 в группе "В" между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.После трех отборочных матчей ЧМ-2022, сборная Грузии набрала одно очко и располагается на четвертом месте в группе. Что касается Косово, то обе свои встречи косовары проиграли и замыкают турнирную таблицу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210901/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-match-s-kosovo-my-dolzhny-vyigrat-259225191.html
косово
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259227859_0:0:749:562_1920x0_80_0_0_b3fab228a519472358cac8284f829251.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, футбол, косово

Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией

20:44 01.09.2021 (обновлено: 20:47 01.09.2021)
505
© Facebook / Gazeta ExpressГлавный тренер сборной Косово по футболу Бернар Шалланд
Главный тренер сборной Косово по футболу Бернар Шалланд - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Facebook / Gazeta Express
Тренер выразил сожаление, что матч пройдет без зрителей из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд считает, что отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Грузии должен получиться интересным. Об этом швейцарский специалист сказал на предматчевой пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.
"Для нас и сборной Грузии это очень непростая группа. Я смотрел отборочные матчи грузинской команды – она играла в качественный и красивый футбол. Квалификационный цикл мы начали с двух поражений. Думаю, сейчас настало время что-то показать. Нам действительно необходимо выложиться по максимуму и увезти из Грузии три очка. Жду от предстоящей игры интересного футбола", - сказал Шалланд.
Посетовал швейцарец и на пустые трибуны, при которых пройдет матч.
Вилли Саньоль на пресс-конференции - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч с Косово мы должны выиграть
19:40
232
"Очень жаль, что матч пройдет без зрителей. Но мы все знаем, что в такое непростое время по-другому не получится. Соблюдать COVID-ограничения необходимо", – отметил он.
Отборочный матч ЧМ-2022 в группе "В" между сборными Грузии и Косово состоится 2 сентября в Батуми. Начало встречи в 20:00 по тбилисскому времени.
После трех отборочных матчей ЧМ-2022, сборная Грузии набрала одно очко и располагается на четвертом месте в группе. Что касается Косово, то обе свои встречи косовары проиграли и замыкают турнирную таблицу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:15"Единое национальное движение" решило подписать соглашение Шарля Мишеля
20:44Главный тренер сборной Косово по футболу: жду интересного футбола с Грузией
20:28Известны главные конкуренты на выборах 2021 в районах Тбилиси
20:12В Грузии чаще всего умирают инфицированные пациенты старше 70 лет
19:56Смартфоны будут способны распознать мимику человека
19:40Главный тренер сборной Грузии по футболу: матч с Косово мы должны выиграть
19:24Протест и избирательная кампания в одном флаконе: партия "Гирчи" вновь отличилась
19:09Экс-премьер Грузии Георгий Гахария будет бороться за пост мэра Тбилиси
18:53За попытку убийства брата житель Тбилиси приговорен к 13 годам тюрьмы
18:30Африканца - в мэры Тбилиси?!
18:23Минкультуры Грузии: футбольный матч не означает признания независимости Косово
18:08Не цепляться за прошлое: признание Ивлеевой взволновало поклонников
17:51Предвыборная кампания в Грузии: Кто сколько платит за рекламу?
17:35Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"
17:19Эпидемиологическая ситуация в Грузии медленно, но улучшается
17:04Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии
16:56Популярный в Тбилиси ресторан заявил об обслуживании только вакцинированных посетителей
16:49В Батуми появились мобильные пункты вакцинации
16:33МИД: Грузия не свернет с пути реформ
15:46Наркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды