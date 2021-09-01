https://sputnik-georgia.ru/20210901/istoriya-inguri-ges-kak-snega-gornykh-vershin-prevraschalis-v-energiyu-259212654.html

История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию

История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию

Ингурская ГЭС – мощнейшая в Грузии гидроэлектростанция. Она обеспечивает электричеством сотни тысяч человек и восхищает своим видом туристов 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T14:44+0400

2021-09-01T14:44+0400

2021-09-01T15:31+0400

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Sputnik Грузия вспоминает, как строилась и вводилась в эксплуатацию уникальная ГЭС, за процессом возведения которой следила не только Грузия, но и весь Советский Союз.Покорение Ингури"ГЭС на Ингури во многих отношениях уникальна", – подчеркивали авторы изданной в 1972 году к юбилею СССР книги "Путешествие по карте пятилетки", рассказывающей об успехах советской экономики.Проект предполагал строительство целого Ингурского каскада ГЭС, главный объект которого – арочная плотина высотой с 90-этажный дом. "Эйфелева башня, точь-в-точь!" – писали в журналах. Хотя, на самом деле, высота Ингурской плотины 271,5 м, а высота знаменитой французской постройки – 324 м (впрочем, этот факт не делает разработку советских гидроинженеров менее значительной!).Чтобы "тонкая перемычка" высотой почти три сотни и длиной семьсот с лишним метров могла удерживать миллионы тонн воды, понадобился особо прочный бетон. Его делали на построенном здесь же заводе, а основой для бетона стал разработанный грузинскими специалистами "ингурский гидротехнический цемент".15-километровый отводной тоннель, по которому движется вода, и машинные залы спрятались в глубине горы. "Водным метро" называли проходчики тоннелей, буровики, машинисты подземных механизмов свою работу здесь.Турбины поставлялись из Харькова, генераторы и системы охлаждения – из Новосибирска. Проводить в сложных условиях высокогорья линии электропередач, переносящие энергию на сотни километров, и в Тбилиси, и в Ставрополь помогали друг другу грузинские и русские бригады монтажников-опорщиков. Сорок национальностей было представлено среди 12 тысяч человек, покорявших Ингури.Ингурская "двадцатилетка"Строительство ГЭС, которая по мощности должна была превзойти все работавшие в то время в Закавказье станции, началось в 1961 году. Но какими бы красивыми ни были планы на бумаге, сложностей было много.В своих дневниках Непорожний упоминает, как на совещаниях энергетиков из года в год говорилось о нехватке средств на строительство, о не всегда соответствующей квалификации сотрудников даже в руководящем составе, все время обсуждались вопросы, связанные с ускорением строительства ГЭС.В 1969 году запустить ее планировали в 1973 году. В 1971-м Непоржний, будучи уже главной Министерства энергетики и электрификации СССР, объявил эту стройку важнейшей и пообещал полностью обеспечивать ее потребности во всех материалах. Но вот уже май 1975-го – первый секретарь ЦК КП Грузии Эдуард Шеварднадзе говорит о форсировании работ на Ингури ГЭС. Он "недоволен ходом работ и тем, что на стройке нет должной мобилизации коллективов строителей, – писал Непорожний. – Кроме того, не хватает материалов". Шеварднадзе предлагал "бороться за запуск ГЭС в 1977-м".Но только весной 1978 года "с приходом паводка на Ингури строители ГЭС навечно перекрыли нижние отверстия плотины, и река наткнулась на бетонную преграду, – описывала пуск первой очереди ГЭС собкор "Огонька" Ия Месхи. – Вода стала накапливаться перед могучей аркой плотины и вскоре достигла уровня затворов постоянного водосброса. <…> Вот открылся один затвор, и мощная струя воды выгнулась дугой над эстакадой нижнего бьефа. Плотина начала работать!"Стихи и жизненная прозаВ одном из номеров "Литературной газеты" за 1968 год был опубликован отзыв начальника 3-го участка строительства Ингурской ГЭС Гене Гамкрелидзе на стихи современных поэтов.Да уж, этих суровых людей сложно было впечатлить.Многие из них переезжали со стройки на стройку (кто-то здесь, в Грузии, – "семь лет в одном ущелье, семь лет в другом", а кто-то приезжал с других грандиозных союзных проектов) и здесь, в Сванети, своими руками создавали уникальное сооружение, вызывавшее восхищение не только в СССР, но и за рубежом.При этом они искренне радовались открытию пекарни в поселке строителей и теплой свежей булке из нее. Ведь, "когда хлеб то доставят поздно, то не доставят вовсе, и самим приходилось таскать мешки с хлебом в гору", когда нет удобных жилых домов, школ, столовых, тогда не на то уходят, растрачиваются бесценные рабочие часы, силы, эмоции…"Журналист Ия Месхи, много раз бывавшая здесь, описывала, как в 1982 году встретилась с начальником управления строительства Ингурской ГЭС, Героем Социалистического Труда Михаилом Аполлоновичем Цискаришвили и стала читать ему шуточные, отсылающие к лермонтовскому "Спору", поэтические строчки. Их автором был начальник строительства двух первых ГЭС Грузии Виссарион Чичинадзе (в 1937 году репрессирован, в 1955 – реабилитирован), и когда-то они привели в восторг Орджоникидзе:Нет, не знаешь ты Востока, –возразил Казбек, –Люди там не спят глубоко,как истекший век.Посмотри – белее ватыснег твоих вершинПревращает в киловаттыпламенный грузин…Но Цискаришвили стихи оставили равнодушным. Он "почти не слушал, смотрел в угол, лицо выражало нетерпение. <…> Он соображал, как отремонтировать три старых дома, в которых живут его сотрудники".Строители были перенаправлены дальше в горы, на возведение Худонской гидроэлектростанции, которая должна была стать, но так и не стала верхней ступенью Ингурского каскада. Тем же, кто остался здесь, предстояло еще наращивать знаменитую арку в высоту на десятки метров.Как молодость, неповторимая"Об этой плотине было много споров, разговоров", – не могла не отмечать Ия Месхи в своих репортажах. И она же приводила аргумент в защиту уникальной ГЭС: "…я будто слышу голоса современных обывателей, усевшихся перед телевизорами с жаждой зрелищ: "Надоели эти плотины, эти ГЭС! Природу только портят…" А знаете, что было в Тбилиси во время чемпионата мира по футболу? Все одновременно включили телевизоры, и не выдержала сеть. Правда, ненадолго. Энергия появилась. Но за те несколько минут многим стало понятно, что значат киловатты…"Прошло сорок лет. Во всем мире идут дискуссии о том, какими могут и должны быть безопасные для экологии и максимально производительные современные источники энергии. И в то же время многие страны, не находя иных выходов, строят новые гидроэлектростанции.Ингури ГЭС по-прежнему самая мощная в Грузии. Она обеспечивает еще более необходимым, чем когда-то, электричеством сотни тысяч человек и восхищает своим видом туристов. И во многом пророческими оказались слова из очерка Месхи: "Ингурская плотина, как молодость в жизни человека, наверное, не повторится никогда…"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/nachinaetsya-stroitelstvo-turisticheskogo-kompleksa-na-inguri-ges-v-gruzii-258908660.html

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