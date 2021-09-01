https://sputnik-georgia.ru/20210901/khvicha-kvaratskheliya-poka-ostaetsya-v-rubine--259219624.html

Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"

Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"

На протяжении всего лета в прессе появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются ведущие клубы Европы 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T17:35+0400

2021-09-01T17:35+0400

2021-09-01T17:35+0400

спорт

грузия

клуб "рубин"

хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине". Об этом изданию "РБК Спорт" сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов."Хвича едет в сборную и пока остается в "Рубине". Предложения от "Тоттенхэма" не поступило", - приводит слова Сайманова издание.В последнее время в СМИ активно муссировались слухи о том, что лондонский "Тоттенхэм" является главным фаворитом в приобретении грузинского полузащитника.На протяжении всего лета в прессе появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются ведущие клубы Европы: "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Ювентус", "Милан", "Севилья".На данный момент Кварацхелия восстанавливается от травмы, которую получил 12 августа в ответной игре Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува" (0:1). В последовавшем матче РПЛ против "Крылья Советов" полузащитник вышел на замену на 56 минуте, а в двух следующих встречах чемпионата России, против "Химок" (1:1) и "Краснодара" (0:2) даже не попал в заявку на игру.Именно из-за повреждения главный тренер сборной Грузии по футболу не вызвал Кварацхелия в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Косова (2 сентября) и Испании (5 сентября).

https://sputnik-georgia.ru/20210828/khvicha-kvaratskheliya-ne-pomozhet-sbornoy-gruzii-v-sentyabrskikh-matchakh-258874014.html

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спорт, грузия, клуб "рубин", хвича кварацхелия