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https://sputnik-georgia.ru/20210901/khvicha-kvaratskheliya-poka-ostaetsya-v-rubine--259219624.html
Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"
Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"
На протяжении всего лета в прессе появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются ведущие клубы Европы 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T17:35+0400
2021-09-01T17:35+0400
спорт
грузия
клуб "рубин"
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине". Об этом изданию "РБК Спорт" сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов."Хвича едет в сборную и пока остается в "Рубине". Предложения от "Тоттенхэма" не поступило", - приводит слова Сайманова издание.В последнее время в СМИ активно муссировались слухи о том, что лондонский "Тоттенхэм" является главным фаворитом в приобретении грузинского полузащитника.На протяжении всего лета в прессе появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются ведущие клубы Европы: "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Ювентус", "Милан", "Севилья".На данный момент Кварацхелия восстанавливается от травмы, которую получил 12 августа в ответной игре Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува" (0:1). В последовавшем матче РПЛ против "Крылья Советов" полузащитник вышел на замену на 56 минуте, а в двух следующих встречах чемпионата России, против "Химок" (1:1) и "Краснодара" (0:2) даже не попал в заявку на игру.Именно из-за повреждения главный тренер сборной Грузии по футболу не вызвал Кварацхелия в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Косова (2 сентября) и Испании (5 сентября).
https://sputnik-georgia.ru/20210828/khvicha-kvaratskheliya-ne-pomozhet-sbornoy-gruzii-v-sentyabrskikh-matchakh-258874014.html
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спорт, грузия, клуб "рубин", хвича кварацхелия

Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине"

17:35 01.09.2021
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© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin / Перейти в фотобанкИгрок "Рубина" Хвича Кварацхелия
Игрок Рубина Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
/
Перейти в фотобанк
На протяжении всего лета в прессе появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются ведущие клубы Европы
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия пока остается в "Рубине". Об этом изданию "РБК Спорт" сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.
"Хвича едет в сборную и пока остается в "Рубине". Предложения от "Тоттенхэма" не поступило", - приводит слова Сайманова издание.
В последнее время в СМИ активно муссировались слухи о том, что лондонский "Тоттенхэм" является главным фаворитом в приобретении грузинского полузащитника.
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 28.08.2021
Хвича Кварацхелия не поможет сборной Грузии в сентябрьских матчах
28 августа, 15:31
1665
На протяжении всего лета в прессе появлялась информация о том, что Кварацхелия интересуются ведущие клубы Европы: "Боруссия" (Дортмунд), "Рома", "Ювентус", "Милан", "Севилья".
На данный момент Кварацхелия восстанавливается от травмы, которую получил 12 августа в ответной игре Лиги конференций УЕФА против польского "Ракува" (0:1). В последовавшем матче РПЛ против "Крылья Советов" полузащитник вышел на замену на 56 минуте, а в двух следующих встречах чемпионата России, против "Химок" (1:1) и "Краснодара" (0:2) даже не попал в заявку на игру.
Именно из-за повреждения главный тренер сборной Грузии по футболу не вызвал Кварацхелия в расположение национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 против Косова (2 сентября) и Испании (5 сентября).
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