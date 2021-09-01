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Курс лари на среду – 3,1107 GEL/$1
Курс лари на среду – 3,1107 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари по отношению к доллару 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T09:20+0400
2021-09-01T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 сентября в размере 3,1107 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари по отношению к доллару.Читайте также:Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валютыБизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепленияПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210813/Valyutnye-rezervy-Natsbanka-Gruzii-snizhayutsya-vtoroy-mesyats-252569757.html
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на среду – 3,1107 GEL/$1

09:20 01.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 1 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 1 сентября в размере 3,1107 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0063 лари по отношению к доллару.
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