https://sputnik-georgia.ru/20210901/lichnost-predpolagaemogo-ubiytsy-biznesmena-ustanovlena---mvd-gruzii-259218677.html

Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии

Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии

Если вина будет доказана, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы 01.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-01T17:04+0400

2021-09-01T17:04+0400

2021-09-01T17:04+0400

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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Личность предполагаемого убийцы бизнесмена Владимира Вахания установлена, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Бизнесмен был убит сегодня в собственной гостинице в курортном поселке Ганмухури в Самегрело на западе Грузии. Убийца нанес жертве несколько ножевых ранений.Как завили в МВД, следствие ведется по статье 108-й Уголовного кодекса Грузии - умышленное убийство, которая предусматривает тюремное наказание сроком от семи до пятнадцати лет."Полиции удалось идентифицировать предполагаемого убийцу. В настоящее время продолжаются следственные действия", - сообщили в ведомстве.Другие детали убийства будут опубликованы позже.Как сообщают СМИ, бизнесмен Владимир Вахания в прошлом судим за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, а также за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210825/ubiystvo-pensionera-v-rustavi-raskryto-zaderzhana-molodaya-zhenschina-258611057.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, убийство, преступность в грузии