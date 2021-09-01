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Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии
Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии
Если вина будет доказана, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T17:04+0400
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убийство
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Личность предполагаемого убийцы бизнесмена Владимира Вахания установлена, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МВД Грузии.Бизнесмен был убит сегодня в собственной гостинице в курортном поселке Ганмухури в Самегрело на западе Грузии. Убийца нанес жертве несколько ножевых ранений.Как завили в МВД, следствие ведется по статье 108-й Уголовного кодекса Грузии - умышленное убийство, которая предусматривает тюремное наказание сроком от семи до пятнадцати лет."Полиции удалось идентифицировать предполагаемого убийцу. В настоящее время продолжаются следственные действия", - сообщили в ведомстве.Другие детали убийства будут опубликованы позже.Как сообщают СМИ, бизнесмен Владимир Вахания в прошлом судим за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, а также за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/ubiystvo-pensionera-v-rustavi-raskryto-zaderzhana-molodaya-zhenschina-258611057.html
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новости, грузия, убийство, преступность в грузии

Личность предполагаемого убийцы бизнесмена установлена - МВД Грузии

17:04 01.09.2021
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© Sputnik / Alex ShlamovВзрыв у здания Филармонии в столице Грузии
Взрыв у здания Филармонии в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Если вина будет доказана, обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 1 сен – Sputnik. Личность предполагаемого убийцы бизнесмена Владимира Вахания установлена, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Бизнесмен был убит сегодня в собственной гостинице в курортном поселке Ганмухури в Самегрело на западе Грузии. Убийца нанес жертве несколько ножевых ранений.
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Как завили в МВД, следствие ведется по статье 108-й Уголовного кодекса Грузии - умышленное убийство, которая предусматривает тюремное наказание сроком от семи до пятнадцати лет.
"Полиции удалось идентифицировать предполагаемого убийцу. В настоящее время продолжаются следственные действия", - сообщили в ведомстве.
Другие детали убийства будут опубликованы позже.
Как сообщают СМИ, бизнесмен Владимир Вахания в прошлом судим за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия, а также за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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