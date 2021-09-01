Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210901/lyuksemburg-azerbaydzhan-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-259195416.html
Люксембург-Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Люксембург-Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T09:36+0400
2021-09-01T09:36+0400
спорт
азербайджан
футбол
люксембург
чемпионата мира по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/06/249637013_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_a6286672dba845f2a32dac4c9ee6a1f7.jpg
Сборные Люксембурга и Азербайджана выступают в отборочной группе "А" вместе с командами Португалии, Сербии и Ирландии. Понятно, что пробиться в финальную стадию ЧМ-2022 с такими соперниками практически невозможно, но постараться не занять в группе последнее место – тоже цель.Люксембург уже преподнес настоящую сенсацию, обыграв в нынешнем отборочном цикле Ирландию на выезде (1:0). Затем последовало поражение от Португалии (1:3), но набранные три очка позволили "красным львам" обойти в турнирной таблице ирландскую команду.В июне Люксембург провел два товарищеских матча, против Норвегии и Шотландии, и в обоих уступил с одинаковым счетом 0:1.Набранными очками в отборочной кампании ЧМ-2022 Азербайджан похвастаться пока не может. Подопечные Джанни де Бьязи провели два матча, в которых потерпели два поражения: от Португалии (0:1) и Сербии (1:2). Не лучшим образом "милли" выглядели и в тест-матчах. Из трех проведенных встреч Азербайджан сумел обыграть только Беларусь (2:1), проиграв Турции (1:2) и Молдове (0:1).В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, предлагая на их победу коэффициент 2,1 (против 3,75 у Азербайджана). Честно говоря, мне кажется, что цифры на успех Люксембурга слишком завышены. Если "красные львы" на выезде способны обыграть Ирландию, то с более слабым Азербайджаном они должны справляться с закрытыми глазами.Думаю, гости постараются сделать все возможное, чтобы набрать первые очки в отборочном цикле. На победу вряд ли стоит рассчитывать, а вот зацепиться за ничью, сыграв надежно в обороне, Азербайджану вполне по силам.Ставка: Азербайджан не проиграет за 1,7.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210831/kazakhstan--ukraina-prognoz-na-otborochnyy-match-chm-2022-259190424.html
азербайджан
люксембург
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/06/249637013_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_065cc77a9c8ccc9bd7dc296af656502e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, азербайджан, футбол, люксембург, чемпионата мира по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

Люксембург-Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022

09:36 01.09.2021
144
© photo: Sputnik / Alexander Wilf / Перейти в фотобанкИгроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки сборной Азербайджана по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 01.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Wilf
/
Перейти в фотобанк
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана
Сборные Люксембурга и Азербайджана выступают в отборочной группе "А" вместе с командами Португалии, Сербии и Ирландии. Понятно, что пробиться в финальную стадию ЧМ-2022 с такими соперниками практически невозможно, но постараться не занять в группе последнее место – тоже цель.
Люксембург уже преподнес настоящую сенсацию, обыграв в нынешнем отборочном цикле Ирландию на выезде (1:0). Затем последовало поражение от Португалии (1:3), но набранные три очка позволили "красным львам" обойти в турнирной таблице ирландскую команду.
В июне Люксембург провел два товарищеских матча, против Норвегии и Шотландии, и в обоих уступил с одинаковым счетом 0:1.
Матч Лиги наций УЕФА между Грузией и Казахстаном - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Казахстан – Украина: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Вчера, 20:25
717
Набранными очками в отборочной кампании ЧМ-2022 Азербайджан похвастаться пока не может. Подопечные Джанни де Бьязи провели два матча, в которых потерпели два поражения: от Португалии (0:1) и Сербии (1:2). Не лучшим образом "милли" выглядели и в тест-матчах. Из трех проведенных встреч Азербайджан сумел обыграть только Беларусь (2:1), проиграв Турции (1:2) и Молдове (0:1).
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, предлагая на их победу коэффициент 2,1 (против 3,75 у Азербайджана). Честно говоря, мне кажется, что цифры на успех Люксембурга слишком завышены. Если "красные львы" на выезде способны обыграть Ирландию, то с более слабым Азербайджаном они должны справляться с закрытыми глазами.
Думаю, гости постараются сделать все возможное, чтобы набрать первые очки в отборочном цикле. На победу вряд ли стоит рассчитывать, а вот зацепиться за ничью, сыграв надежно в обороне, Азербайджану вполне по силам.
Ставка: Азербайджан не проиграет за 1,7.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3886
10:51Лесной пожар в Боржомском ущелье ликвидирован
10:34Минюст Грузии вводит льготы для полностью вакцинированных граждан
10:19Грузинский теннисист вышел во второй круг US Open
10:07Бесплатная выдача удостоверений личности началась в Грузии
09:47Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана - видео
09:20Курс лари на среду – 3,1107 GEL/$1
09:01Экономика Грузии быстро растет – новая статистика
08:33Россия в 2022 году завершит испытания принципиально нового авиадвигателя
08:02Вывод войск из Афганистана стал концом эпохи военного переустройства других стран – Байден
07:32Винзаводы Кахети переработали более шести тысяч тонн побитого градом винограда
07:01Госпрограмма по субсидированию ипотеки заработала в Грузии
01:01Какой сегодня церковный праздник: 1 сентября 2021
ВчераНаказание за изменение итоговых протоколов на выборах ужесточат в Грузии
ВчераВсе меньше людей носят маски в Грузии
ВчераСкандал вокруг кредита: посольство ЕС рассказало свою версию невыдачи денег
ВчераДля тушения пожара в Боржомском ущелье Грузии понадобился вертолет
ВчераКак развивается экономика Грузии: S&P подготовило отчет
ВчераОчередной опрос - кто победит на выборах в Грузии
ВчераОдин человек погиб в результате аварии на востоке Грузии