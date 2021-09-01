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Люксембург-Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Люксембург-Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана 01.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-01T09:36+0400
2021-09-01T09:36+0400
2021-09-01T09:36+0400
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Сборные Люксембурга и Азербайджана выступают в отборочной группе "А" вместе с командами Португалии, Сербии и Ирландии. Понятно, что пробиться в финальную стадию ЧМ-2022 с такими соперниками практически невозможно, но постараться не занять в группе последнее место – тоже цель.Люксембург уже преподнес настоящую сенсацию, обыграв в нынешнем отборочном цикле Ирландию на выезде (1:0). Затем последовало поражение от Португалии (1:3), но набранные три очка позволили "красным львам" обойти в турнирной таблице ирландскую команду.В июне Люксембург провел два товарищеских матча, против Норвегии и Шотландии, и в обоих уступил с одинаковым счетом 0:1.Набранными очками в отборочной кампании ЧМ-2022 Азербайджан похвастаться пока не может. Подопечные Джанни де Бьязи провели два матча, в которых потерпели два поражения: от Португалии (0:1) и Сербии (1:2). Не лучшим образом "милли" выглядели и в тест-матчах. Из трех проведенных встреч Азербайджан сумел обыграть только Беларусь (2:1), проиграв Турции (1:2) и Молдове (0:1).В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, предлагая на их победу коэффициент 2,1 (против 3,75 у Азербайджана). Честно говоря, мне кажется, что цифры на успех Люксембурга слишком завышены. Если "красные львы" на выезде способны обыграть Ирландию, то с более слабым Азербайджаном они должны справляться с закрытыми глазами.Думаю, гости постараются сделать все возможное, чтобы набрать первые очки в отборочном цикле. На победу вряд ли стоит рассчитывать, а вот зацепиться за ничью, сыграв надежно в обороне, Азербайджану вполне по силам.Ставка: Азербайджан не проиграет за 1,7.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, азербайджан, футбол, люксембург, чемпионата мира по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей
Люксембург-Азербайджан: прогноз на отборочный матч ЧМ-2022
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Люксембурга и Азербайджана
Сборные Люксембурга и Азербайджана выступают в отборочной группе "А" вместе с командами Португалии, Сербии и Ирландии. Понятно, что пробиться в финальную стадию ЧМ-2022 с такими соперниками практически невозможно, но постараться не занять в группе последнее место – тоже цель.
Люксембург уже преподнес настоящую сенсацию, обыграв в нынешнем отборочном цикле Ирландию на выезде (1:0). Затем последовало поражение от Португалии (1:3), но набранные три очка позволили "красным львам" обойти в турнирной таблице ирландскую команду.
В июне Люксембург провел два товарищеских матча, против Норвегии и Шотландии, и в обоих уступил с одинаковым счетом 0:1.
Набранными очками в отборочной кампании ЧМ-2022 Азербайджан похвастаться пока не может. Подопечные Джанни де Бьязи провели два матча, в которых потерпели два поражения: от Португалии (0:1) и Сербии (1:2). Не лучшим образом "милли" выглядели и в тест-матчах. Из трех проведенных встреч Азербайджан сумел обыграть только Беларусь (2:1), проиграв Турции (1:2) и Молдове (0:1).
В предстоящей игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам, предлагая на их победу коэффициент 2,1 (против 3,75 у Азербайджана). Честно говоря, мне кажется, что цифры на успех Люксембурга слишком завышены. Если "красные львы" на выезде способны обыграть Ирландию, то с более слабым Азербайджаном они должны справляться с закрытыми глазами.
Думаю, гости постараются сделать все возможное, чтобы набрать первые очки в отборочном цикле. На победу вряд ли стоит рассчитывать, а вот зацепиться за ничью, сыграв надежно в обороне, Азербайджану вполне по силам.
Ставка: Азербайджан не проиграет за 1,7.
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